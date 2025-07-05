Описание

SailFreeGPS превратит смартфон в морской штурманский стол: за один взгляд видишь координаты, точный COG и SOG, пиковую скорость и курс стрелки компаса. Типичная пятиминутная петля проста — бросаешь взгляд на экран, проверяешь линию трека, подтягиваешь стаксель и тут же видишь, как крен гасит лишние узлы. Данные усредняются, поэтому цифры спокойно читаются даже на скачущей волне, а история графиков показывает, где паруса тянут судно быстрее.





Манёвры спасают жизни: активируй режим «MOB», и приложение запомнит точку человека за бортом, проведёт обратным курсом и подаст сигнал, если отклоняешься. Хочешь делиться прогрессом? Одним жестом отправляй координаты друзьям, чтобы они следили за гонкой в реальном времени. Чем дольше ходишь, тем глубже статистика — максимальная скорость сегодняшнего галса сравнивается с прошлым рейсом, а умный фильтр убирает шум и подсказывает, когда пора перетянуть грот. Установи приложение и держи курс уверенно!