SailFreeGPS (Мод, Premium Unlocked) v4.5.0
Держи курс и фиксируй каждый узел в море с точным трекером под парусом
SailFreeGPS превратит смартфон в морской штурманский стол: за один взгляд видишь координаты, точный COG и SOG, пиковую скорость и курс стрелки компаса. Типичная пятиминутная петля проста — бросаешь взгляд на экран, проверяешь линию трека, подтягиваешь стаксель и тут же видишь, как крен гасит лишние узлы. Данные усредняются, поэтому цифры спокойно читаются даже на скачущей волне, а история графиков показывает, где паруса тянут судно быстрее.
Манёвры спасают жизни: активируй режим «MOB», и приложение запомнит точку человека за бортом, проведёт обратным курсом и подаст сигнал, если отклоняешься. Хочешь делиться прогрессом? Одним жестом отправляй координаты друзьям, чтобы они следили за гонкой в реальном времени. Чем дольше ходишь, тем глубже статистика — максимальная скорость сегодняшнего галса сравнивается с прошлым рейсом, а умный фильтр убирает шум и подсказывает, когда пора перетянуть грот. Установи приложение и держи курс уверенно!
Премиум разблокирован
Скачать SailFreeGPS (Мод, Premium Unlocked) v4.5.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.