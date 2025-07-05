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SailFreeGPS (Мод, Premium Unlocked)

SailFreeGPS (Мод, Premium Unlocked) v4.5.0

Держи курс и фиксируй каждый узел в море с точным трекером под парусом

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Версия:
4.5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FredB
Категория:
Программы / Навигаторы
Обновлено:
Сегодня, 14:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

SailFreeGPS превратит смартфон в морской штурманский стол: за один взгляд видишь координаты, точный COG и SOG, пиковую скорость и курс стрелки компаса. Типичная пятиминутная петля проста — бросаешь взгляд на экран, проверяешь линию трека, подтягиваешь стаксель и тут же видишь, как крен гасит лишние узлы. Данные усредняются, поэтому цифры спокойно читаются даже на скачущей волне, а история графиков показывает, где паруса тянут судно быстрее.


Манёвры спасают жизни: активируй режим «MOB», и приложение запомнит точку человека за бортом, проведёт обратным курсом и подаст сигнал, если отклоняешься. Хочешь делиться прогрессом? Одним жестом отправляй координаты друзьям, чтобы они следили за гонкой в реальном времени. Чем дольше ходишь, тем глубже статистика — максимальная скорость сегодняшнего галса сравнивается с прошлым рейсом, а умный фильтр убирает шум и подсказывает, когда пора перетянуть грот. Установи приложение и держи курс уверенно!


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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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