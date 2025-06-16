Описание

calimoto создан для тех, кто измеряет время километрами, а счастье — количеством поворотов. Запускаешь приложение, ставишь точку старта и финиша — и получаешь не прямую линию навигатора, а извилистую ленту через серпантины, перевалы и малоизвестные лесные дорожки. Алгоритм ищет закругления, перепады высот и участки без трафика, чтобы каждая поездка была удовольствием, а не перемещением из A в B.





После заезда сохраняешь трек: приложение показывает угол наклона, перепад высоты и скорость на каждом участке, а затем складывает всё в твою личную «книгу дорог». Карты работают офлайн, GPX-файлы экспортируются одним тапом, а в разделе сообщества легко найти готовые маршруты от таких же «поворотных» энтузиастов. Добавь планирование заправок и точек остановки — и получишь цифрового штурмана, который знает, что главное на мотоцикле — это сама дорога.