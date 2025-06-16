calimoto - Навигация для мотоц (Мод, Premium Unlocked) 10.7.1
Построй идеальный мотомаршрут, сверни с автобана и вернись домой по дороге, о которой расскажешь друзьям
calimoto создан для тех, кто измеряет время километрами, а счастье — количеством поворотов. Запускаешь приложение, ставишь точку старта и финиша — и получаешь не прямую линию навигатора, а извилистую ленту через серпантины, перевалы и малоизвестные лесные дорожки. Алгоритм ищет закругления, перепады высот и участки без трафика, чтобы каждая поездка была удовольствием, а не перемещением из A в B.
После заезда сохраняешь трек: приложение показывает угол наклона, перепад высоты и скорость на каждом участке, а затем складывает всё в твою личную «книгу дорог». Карты работают офлайн, GPX-файлы экспортируются одним тапом, а в разделе сообщества легко найти готовые маршруты от таких же «поворотных» энтузиастов. Добавь планирование заправок и точек остановки — и получишь цифрового штурмана, который знает, что главное на мотоцикле — это сама дорога.
Премиум разблокирован
Скачать calimoto - Навигация для мотоц (Мод, Premium Unlocked) v10.7.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.