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calimoto - Навигация для мотоц (Мод, Premium Unlocked)

calimoto - Навигация для мотоц (Мод, Premium Unlocked) 10.7.1

Построй идеальный мотомаршрут, сверни с автобана и вернись домой по дороге, о которой расскажешь друзьям
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Версия:
10.7.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
calimoto GmbH
Категория:
Программы / Навигаторы
Обновлено:
Сегодня, 17:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

calimoto создан для тех, кто измеряет время километрами, а счастье — количеством поворотов. Запускаешь приложение, ставишь точку старта и финиша — и получаешь не прямую линию навигатора, а извилистую ленту через серпантины, перевалы и малоизвестные лесные дорожки. Алгоритм ищет закругления, перепады высот и участки без трафика, чтобы каждая поездка была удовольствием, а не перемещением из A в B.


После заезда сохраняешь трек: приложение показывает угол наклона, перепад высоты и скорость на каждом участке, а затем складывает всё в твою личную «книгу дорог». Карты работают офлайн, GPX-файлы экспортируются одним тапом, а в разделе сообщества легко найти готовые маршруты от таких же «поворотных» энтузиастов. Добавь планирование заправок и точек остановки — и получишь цифрового штурмана, который знает, что главное на мотоцикле — это сама дорога.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать calimoto - Навигация для мотоц (Мод, Premium Unlocked) v10.7.1 MOD APK

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Скачать calimoto - Навигация для мотоц (Мод, Premium Unlocked) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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