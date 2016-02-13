Описание

Route4Me делает путешествия с несколькими промежуточными пунктами быстрыми и легкими. В отличие от обычных карт и навигационных систем, Route4Me предоставляет оптимальный маршрут для ваших поездок, позволяя сэкономить время, деньги и мили. Приложение идеально подходит для поиска жилья, работы агентов по недвижимости, доставки, обслуживания техники, такси, поездок к аэропортам и других маршрутов с множеством остановок.





Просто введите адреса, почтовые индексы, города, штаты или коды аэропортов, и Route4Me автоматически оптимизирует ваш маршрут. Приложение предлагает маршрут в нескольких форматах и предоставляет удобный картографический интерфейс для наглядного отображения маршрута. Наслаждайтесь легкостью планирования и совершайте поездки максимально эффективно!