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PAC-MAN (Много жизней)

PAC-MAN (Много жизней) 11.4.6

3
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.
Версия:
11.4.6
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.namcobandaigames.pacmantournaments
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
2 729

PAC-MAN, возможно, эта игра не новость для большинства игроков по всему миру. Игра была запущена с большой аудиторией в 1980 году, с момента запуска до настоящего времени игра стала легендой мирового игрового рынка. Геймплей игры ничем не отличается от предыдущего, единственная разница с точки зрения игрового процесса заключается в том, что вместо игры с физическими кнопками на аркадных машинах вы можете управлять с помощью кнопок в игре. 


Вам нужно управлять пак-мен, который перемещается по лабиринту, чтобы поедать маленькие желтые точки, называемые Pac-точками. В этом процессе за героем будут преследовать четыре призрака, и они найдут способ прикоснуться, этих призраков зовут Блинки, Пинки, Инки и Клайд. Они будут искать  внутри лабиринта, чтобы уничтожить его. Миссия  будет более сложной, потому что им придется есть пак-точки, избегая при этом преследования призраков. Потому что, если пак-мен позволит им трогать людей, они погибнут. Но это не значит, что с ними нельзя бороться.



Скриншоты

Информация о модах

Бессмертный / Высокий балл

Скачать PAC-MAN (Много жизней) 11.4.6 взлом

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130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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