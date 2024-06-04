PAC-MAN, возможно, эта игра не новость для большинства игроков по всему миру. Игра была запущена с большой аудиторией в 1980 году, с момента запуска до настоящего времени игра стала легендой мирового игрового рынка. Геймплей игры ничем не отличается от предыдущего, единственная разница с точки зрения игрового процесса заключается в том, что вместо игры с физическими кнопками на аркадных машинах вы можете управлять с помощью кнопок в игре.





Вам нужно управлять пак-мен, который перемещается по лабиринту, чтобы поедать маленькие желтые точки, называемые Pac-точками. В этом процессе за героем будут преследовать четыре призрака, и они найдут способ прикоснуться, этих призраков зовут Блинки, Пинки, Инки и Клайд. Они будут искать внутри лабиринта, чтобы уничтожить его. Миссия будет более сложной, потому что им придется есть пак-точки, избегая при этом преследования призраков. Потому что, если пак-мен позволит им трогать людей, они погибнут. Но это не значит, что с ними нельзя бороться.



