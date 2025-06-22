Описание

Wordly переносит культовую ежедневную словесную головоломку прямо в ваш карман. Откройте приложение, получите новое секретное слово дня и попытайтесь разгадать его за шесть ходов, ориентируясь на цветовую подсветку плиток: зелёный — буква стоит правильно, жёлтый — буква есть, но не там, серый — промах. Любите кроссворды, «Скраббл» или «Балда»? Значит, система мгновенной обратной связи Wordly затянет с первого раунда.





Чтобы разнообразить процесс, игра предлагает пользовательские головоломки длиной более пяти букв, неограниченное число партий вне ежедневного режима и статистику серий для охотников за рекордами. Разработчики регулярно добавляют новые словари и тематические наборы, а лёгкий клиент экономит место и работает офлайн — празднику слов не помешают ни роуминг, ни медленный интернет. Проверяйте словарный запас каждый день и держите ум в тонусе!