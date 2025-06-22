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Wordly - Daily Word Puzzle (Мод, Unlocked)

Wordly - Daily Word Puzzle (Мод, Unlocked) 1.0.6

Ежедневная угадайка слов: 6 попыток, цветные подсказки и кастомные наборы бонусы
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Tech Tree Games
Категория:
Игры / Словесные
Обновлено:
Сегодня, 11:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Wordly переносит культовую ежедневную словесную головоломку прямо в ваш карман. Откройте приложение, получите новое секретное слово дня и попытайтесь разгадать его за шесть ходов, ориентируясь на цветовую подсветку плиток: зелёный — буква стоит правильно, жёлтый — буква есть, но не там, серый — промах. Любите кроссворды, «Скраббл» или «Балда»? Значит, система мгновенной обратной связи Wordly затянет с первого раунда.


Чтобы разнообразить процесс, игра предлагает пользовательские головоломки длиной более пяти букв, неограниченное число партий вне ежедневного режима и статистику серий для охотников за рекордами. Разработчики регулярно добавляют новые словари и тематические наборы, а лёгкий клиент экономит место и работает офлайн — празднику слов не помешают ни роуминг, ни медленный интернет. Проверяйте словарный запас каждый день и держите ум в тонусе!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Wordly - Daily Word Puzzle (Мод, Unlocked) v1.0.6 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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