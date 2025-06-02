Описание

Flipped: Adult Charades — это весёлая игра в ассоциации и задания для взрослых, идеально подходящая для шумных вечеринок, свиданий или дерзких посиделок с друзьями. Каждые 5 минут — кто-то корчится, объясняя «то самое слово», кто-то выполняет смешное (или неловкое) задание, а все вокруг — смеются и краснеют. Категории — от дерзких до абсурдных, и чем меньше стеснения, тем больше веселья.





Но если хочется спокойнее — в игре есть и семейные колоды, так что можно просто переключиться и играть с кем угодно: с родными, детьми или на дружеских встречах без двусмысленностей. Простое управление, быстрый старт, никаких сложных правил — тут главное общение, спонтанность и хорошее настроение. Flipped добавит драйва в любой вечер — хоть с вином, хоть с какао.