Flipped: Adult Charades 1.0.0
Слова, смех и немного шалостей — играй в компании, где никто не краснеет
Flipped: Adult Charades — это весёлая игра в ассоциации и задания для взрослых, идеально подходящая для шумных вечеринок, свиданий или дерзких посиделок с друзьями. Каждые 5 минут — кто-то корчится, объясняя «то самое слово», кто-то выполняет смешное (или неловкое) задание, а все вокруг — смеются и краснеют. Категории — от дерзких до абсурдных, и чем меньше стеснения, тем больше веселья.
Но если хочется спокойнее — в игре есть и семейные колоды, так что можно просто переключиться и играть с кем угодно: с родными, детьми или на дружеских встречах без двусмысленностей. Простое управление, быстрый старт, никаких сложных правил — тут главное общение, спонтанность и хорошее настроение. Flipped добавит драйва в любой вечер — хоть с вином, хоть с какао.
Полная версия
Скачать Flipped: Adult Charades v1.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.