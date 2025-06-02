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Flipped: Adult Charades

Flipped: Adult Charades 1.0.0

Слова, смех и немного шалостей — играй в компании, где никто не краснеет
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Rohtolos
Категория:
Игры / Словесные
Обновлено:
Сегодня, 15:20
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Flipped: Adult Charades — это весёлая игра в ассоциации и задания для взрослых, идеально подходящая для шумных вечеринок, свиданий или дерзких посиделок с друзьями. Каждые 5 минут — кто-то корчится, объясняя «то самое слово», кто-то выполняет смешное (или неловкое) задание, а все вокруг — смеются и краснеют. Категории — от дерзких до абсурдных, и чем меньше стеснения, тем больше веселья.


Но если хочется спокойнее — в игре есть и семейные колоды, так что можно просто переключиться и играть с кем угодно: с родными, детьми или на дружеских встречах без двусмысленностей. Простое управление, быстрый старт, никаких сложных правил — тут главное общение, спонтанность и хорошее настроение. Flipped добавит драйва в любой вечер — хоть с вином, хоть с какао.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Flipped: Adult Charades v1.0.0 MOD APK

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Скачать Flipped: Adult Charades 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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