android-1.ru / Игры / Обучающие / Symbolab - Math solver (Мод, Unlocked)
Symbolab - Math solver (Мод, Unlocked)

Symbolab - Math solver (Мод, Unlocked) 10.6.1

4
4
Скачать (24 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
10.6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Symbolab
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 398

Symbolab — это мощная и интеллектуальная программа для решения математических задач, предназначенная для упрощения учебного процесса. Она предоставляет пользователям возможность решать множество типов задач с помощью передовых алгоритмов. Одной из ключевых особенностей приложения является функция фотографии, которая позволяет сканировать сложные задачи и находить решения в мгновение ока.


Использование Symbolab значительно облегчает изучение и решение математических задач. Независимо от того, столкнулись ли вы с проблемой в алгебре, тригонометрии, или интегральном исчислении, интеллектуальная система приложения поможет вам найти точный ответ и пошаговое объяснение. Это делает его незаменимым инструментом для студентов всех уровней.


С помощью Symbolab обучение математике становится интуитивным и доступным. Приложение поддерживает различные виды упражнений, что позволяет пользователям эффективно изучать и понимать материал. Благодаря своей функциональности и удобству в использовании, Symbolab открывает новые горизонты для самостоятельного обучения и решения математических задач.


Скриншоты

Информация о модах

Разблокированы платные функции

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Symbolab - Math solver (Мод, Unlocked) 10.6.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Symbolab - Math solver (Мод, Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Star Walk 2 - Night Sky Guide (Мод, Оплачено)
Star Walk 2 - Night Sky Guide (Мод, Оплачено)
Версия: 2.13.1
Экзамер — ЕГЭ и ОГЭ 2020
Экзамер — ЕГЭ и ОГЭ 2020
Версия: 1.1.0
Duolingo: Учи языки бесплатно (Мод, Unlocked)
Duolingo: Учи языки бесплатно (Мод, Unlocked)
Версия: 5.157.0
Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked)
Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked)
Версия: 8.20.0
Учи английский и другие языки с Memrise (Premium)
Учи английский и другие языки с Memrise (Premium)
Версия: 2024.04.02.1
Таблица Менделеева 2020 PRO - Химия
Таблица Менделеева 2020 PRO - Химия
Версия: 3.2.9
Ginni AI Tutor (Мод, Unlocked)
Ginni AI Tutor (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1.1
4English-статьи на английском (Мод, Unlocked)
4English-статьи на английском (Мод, Unlocked)
Версия: 9.5.97

Отзывы о Symbolab - Math solver (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив