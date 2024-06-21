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Учи английский и другие языки с Memrise (Premium)

Учи английский и другие языки с Memrise (Premium) 2024.06.21.0

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Версия:
2024.06.21.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Memrise
Категория:
Обучающие / Переводчики
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63 678

Memrise - это бесплатное приложение, разработанное для изучения различных языков, включая английский. Оно становится все более популярным благодаря использованию разнообразных и эффективных методов обучения и положительным отзывам пользователей. Memrise призвано помочь тем, кто стремится улучшить свои навыки владения английским языком. Приложение Memrise доступно для пользователей всех возрастов и предлагает инновационные методики обучения, которые сочетают образование с развлечением. Это означает, что обучение становится более интересным и привлекательным, что может способствовать более эффективному усвоению знаний английского языка. Memrise предлагает различные курсы, разработанные как профессионалами, так и пользователями, что делает его дружелюбным и доступным для всех.


Одной из особенностей Memrise является методика повторения материала. Приложение адаптирует свою программу обучения в зависимости от того, какие слова и фразы пользователь уже выучил, и предлагает более частые повторения для неизученного материала. Этот подход помогает усилить запоминание и помнение словарного запаса более эффективно.




Скриншоты

Информация о модах

  • Разблокированы премиум / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Учи английский и другие языки с Memrise (Premium) 2024.06.21.0 взлом

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Скачать Учи английский и другие языки с Memrise (Premium) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Учи английский и другие языки с Memrise (Premium)


Комментарии (3)
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Мася
Мася 27 ноября 2023 09:15
У меня ни один взлом не работает!!!!
+2
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Гость Данил
Гость Данил 28 июня 2023 18:44
Матюша,
Это на всех сайтах так
0
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Матюша
Матюша 26 июня 2023 23:17
Я не могу зайти
+14
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