Учи английский и другие языки с Memrise (Premium) 2024.06.21.0
Memrise - это бесплатное приложение, разработанное для изучения различных языков, включая английский. Оно становится все более популярным благодаря использованию разнообразных и эффективных методов обучения и положительным отзывам пользователей. Memrise призвано помочь тем, кто стремится улучшить свои навыки владения английским языком. Приложение Memrise доступно для пользователей всех возрастов и предлагает инновационные методики обучения, которые сочетают образование с развлечением. Это означает, что обучение становится более интересным и привлекательным, что может способствовать более эффективному усвоению знаний английского языка. Memrise предлагает различные курсы, разработанные как профессионалами, так и пользователями, что делает его дружелюбным и доступным для всех.
Одной из особенностей Memrise является методика повторения материала. Приложение адаптирует свою программу обучения в зависимости от того, какие слова и фразы пользователь уже выучил, и предлагает более частые повторения для неизученного материала. Этот подход помогает усилить запоминание и помнение словарного запаса более эффективно.
Информация о модах
- Разблокированы премиум / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Учи английский и другие языки с Memrise (Premium) 2024.06.21.0 взлом
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