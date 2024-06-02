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Game Booster | Play Games Faster & Smoother

Game Booster | Play Games Faster & Smoother 4754-4r

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
BGNmobi
Версия:
4754-4r
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
id приложения:
com.burakgon.gamebooster3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 944

Game Booster - отличное приложение, которое предоставит пользователям лучший игровой опыт. На некоторых устройствах при игре в игры наблюдается задержка, из-за чего многие пользователи чувствуют себя некомфортно во время игры. Их сложно решить, и это продолжается и ухудшает игровой процесс. Но это приложение - лучший инструмент, который поможет пользователям это преодолеть. Когда пользователи загружают это приложение, пользователи получают лучший игровой опыт.


Чтобы использовать это приложение, пользователям сначала необходимо загрузить приложение и установить его на устройство, чтобы оно работало. После установки следующее, что нужно сделать пользователям, это найти игру, которую пользователь хочет ускорить. Некоторые игры не требуют слишком большой настройки, и пользователям не нужно использовать это приложение для ускорения. 


Потому что, если пользователи это сделают, оно будет потреблять намного больше энергии, чем обычно, и устройство не сможет работать долго. Как только пользователь определил игры, которые вы хотите загрузить, просто поместите их в приложение, и остальная часть приложения сделает это за пользователя. После выполнения всех шагов, когда пользователь запускает игру, она автоматически запускается этим приложением.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Premium

Скачать Game Booster | Play Games Faster & Smoother 4754-4r взлом

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15 Мб
Ссылка 2
15 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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