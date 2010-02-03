Описание

WorkeMon - это бизнес-симулятор игры в новом и таинственном мире, этот мир не является нормальным, это также место, где живут существа WorkeMon. Этот мир построен аналогично нашей реальной жизни, но вместо того, чтобы игроки испытывали необычную бизнес-империю, эта игра откроет новый путь для игроков, чтобы испытать. Игроки станут одним из восьми детей знаменитости, владеющей могущественной корпорацией под названием Golden Scoop.





Согласно сюжету, игрок должен стать наследником этой группы, но путь наследования нелегок, когда всегда появляется тот, кто стоит на пути, что затрудняет его для игроков. Чтобы стать преемником, игрокам нужно победить других братьев и сестер или собрать все 151 WorkeMons со всего мира.