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WorkeMon (Мод, Много денег)

WorkeMon (Мод, Много денег) 1.0.49

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Версия:
1.0.49
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
QuickTurtle Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 896
Скриншоты
Описание

WorkeMon - это бизнес-симулятор игры в новом и таинственном мире, этот мир не является нормальным, это также место, где живут существа WorkeMon. Этот мир построен аналогично нашей реальной жизни, но вместо того, чтобы игроки испытывали необычную бизнес-империю, эта игра откроет новый путь для игроков, чтобы испытать. Игроки станут одним из восьми детей знаменитости, владеющей могущественной корпорацией под названием Golden Scoop.


Согласно сюжету, игрок должен стать наследником этой группы, но путь наследования нелегок, когда всегда появляется тот, кто стоит на пути, что затрудняет его для игроков. Чтобы стать преемником, игрокам нужно победить других братьев и сестер или собрать все 151 WorkeMons со всего мира.


Информация о модах

Мод 1


  • МОД МЕНЮ
  • Денежное вливание
  • Впрыск Hp / Восстановление энергии
  • Инъекция EXP


Мод 2

  • Неограниченные деньги
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 Теги темы: Мод меню, Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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