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Red Imposter: Nightmare Christmas (Мод, Много денег)

Red Imposter: Nightmare Christmas (Мод, Много денег) 1.4.7

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Версия:
1.4.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OneSoft Global PTE. LTD.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:15
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 144
Скриншоты
Описание

Теперь это более захватывающее и интенсивное, чем вы когда-либо могли себе представить. Red Imposter — это обновленная версия игры Among Us с более уникальными и новыми функциями. В этой игре ваша задача найти пути и не дать никому выжить. Вы можете наслаждаться лучшими впечатлениями от локальной многопользовательской игры или сражаться с игроками со всего мира. Играйте в самую веселую семейную игру, в которой вы можете соревноваться с друзьями и семьей или сражаться с игроками со всего мира. Скачайте Red Imposter прямо сейчас!


Red Imposter: Nightmare Christmas (Мод, Много денег) - Ещё одна замечательная игра про предателя на космическом корабле. Вашей главной задачей станет - уничтожение всех членов экипажа, и не мало важно делать это не заметно и отводить от себя подозрения. Скрытно перемещайтесь по кораблю и выполняйте поставленные задачи, чтобы не вызвать подозрений у членов экипажа. Как только у вас появится возможность незаметно устранить товарища, сделайте это, и вы станете на шаг ближе к победе. В игру невероятно просто научится играть и понять, управление своим персонажем буквально одним пальцем. Возможность выполнять самых разнообразных задач.


Информация о модах

Противник не выполнил задание

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 Теги темы: Много денег

Скачать Red Imposter: Nightmare Christmas (Мод, Много денег) v1.4.7 MOD APK

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Скачать Red Imposter: Nightmare Christmas (Мод, Много денег) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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