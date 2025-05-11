Описание

Теперь это более захватывающее и интенсивное, чем вы когда-либо могли себе представить. Red Imposter — это обновленная версия игры Among Us с более уникальными и новыми функциями. В этой игре ваша задача найти пути и не дать никому выжить. Вы можете наслаждаться лучшими впечатлениями от локальной многопользовательской игры или сражаться с игроками со всего мира. Играйте в самую веселую семейную игру, в которой вы можете соревноваться с друзьями и семьей или сражаться с игроками со всего мира. Скачайте Red Imposter прямо сейчас!





Red Imposter: Nightmare Christmas (Мод, Много денег) - Ещё одна замечательная игра про предателя на космическом корабле. Вашей главной задачей станет - уничтожение всех членов экипажа, и не мало важно делать это не заметно и отводить от себя подозрения. Скрытно перемещайтесь по кораблю и выполняйте поставленные задачи, чтобы не вызвать подозрений у членов экипажа. Как только у вас появится возможность незаметно устранить товарища, сделайте это, и вы станете на шаг ближе к победе. В игру невероятно просто научится играть и понять, управление своим персонажем буквально одним пальцем. Возможность выполнять самых разнообразных задач.