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The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег)

The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) 6.4.0

40
10
Скачать (1 Гб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Elex
Версия:
6.4.0
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
id приложения:
com.elex.twdsaw.gp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
40
Комментарии:
6
Просмотров:
43 559

Это апокалипсис! Подумайте об этом — вы боретесь за свою жизнь. Вы должны стать лучшим убийцей, каким только можете быть, но если вы сможете сделать это и выжить, то вы последний живой человек!


Не принимайте победу как должное! Продолжайте сражаться, чтобы увидеть, кто сможет продвинуться дальше в этой битве. Вас будут окружать другие игроки и NPC, но многие из них будут вашими врагами. Возьмите под контроль оружие, оборонительные локации и своего персонажа! Насколько глубоко это становится?


The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) - Легендарная серия игр продолжается, в этой части вы сможете встретится с любимыми героями в мире апокалипсиса, где по улицам бродят толпы зомби. Вашей главной задачей станет развитие и оборона своего лагеря. Вы должны управлять небольшим поселением выживших, стать для них идеальным лидером, обеспечить себя и жителей всем необходимым и сделать все возможное, чтобы ходячие мертвецы и опасные люди не причинили им вреда. Исследования, строительство, поиск ресурсов и новых членов команды и многое другое не оставят скучным ни одного поклонника первоисточника.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Режим бога
  • Один удар

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений


 Теги темы: Много денег, Зомби, Встроенный кэш

Скачать The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) 6.4.0 взлом

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Скачать The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Димон
Димон 4 ноября 2023 07:05
Версия 5.13.0 мод неиверный, только скорость игры можно изменить.
0
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Дракон
Дракон 14 октября 2023 20:31
Обновите !!! Вышла новая версия 5.11.0
0
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Гость Норио
Гость Норио 6 октября 2023 15:42
Обновите, вышла версия 5.11.0
+1
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Гость Андрей
Гость Андрей 20 июля 2022 12:41
Скачал файл. А он не открывается.
+5
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пук
пук 4 июня 2022 17:14
и где много денег? там нет нихрена ахахах
+7
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Andro
Andro 8 мая 2022 10:23
Ребят она на русском?
+1
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