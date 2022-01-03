Это апокалипсис! Подумайте об этом — вы боретесь за свою жизнь. Вы должны стать лучшим убийцей, каким только можете быть, но если вы сможете сделать это и выжить, то вы последний живой человек!





Не принимайте победу как должное! Продолжайте сражаться, чтобы увидеть, кто сможет продвинуться дальше в этой битве. Вас будут окружать другие игроки и NPC, но многие из них будут вашими врагами. Возьмите под контроль оружие, оборонительные локации и своего персонажа! Насколько глубоко это становится?





The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) - Легендарная серия игр продолжается, в этой части вы сможете встретится с любимыми героями в мире апокалипсиса, где по улицам бродят толпы зомби. Вашей главной задачей станет развитие и оборона своего лагеря. Вы должны управлять небольшим поселением выживших, стать для них идеальным лидером, обеспечить себя и жителей всем необходимым и сделать все возможное, чтобы ходячие мертвецы и опасные люди не причинили им вреда. Исследования, строительство, поиск ресурсов и новых членов команды и многое другое не оставят скучным ни одного поклонника первоисточника.