The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) 6.4.0
Это апокалипсис! Подумайте об этом — вы боретесь за свою жизнь. Вы должны стать лучшим убийцей, каким только можете быть, но если вы сможете сделать это и выжить, то вы последний живой человек!
Не принимайте победу как должное! Продолжайте сражаться, чтобы увидеть, кто сможет продвинуться дальше в этой битве. Вас будут окружать другие игроки и NPC, но многие из них будут вашими врагами. Возьмите под контроль оружие, оборонительные локации и своего персонажа! Насколько глубоко это становится?
The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) - Легендарная серия игр продолжается, в этой части вы сможете встретится с любимыми героями в мире апокалипсиса, где по улицам бродят толпы зомби. Вашей главной задачей станет развитие и оборона своего лагеря. Вы должны управлять небольшим поселением выживших, стать для них идеальным лидером, обеспечить себя и жителей всем необходимым и сделать все возможное, чтобы ходячие мертвецы и опасные люди не причинили им вреда. Исследования, строительство, поиск ресурсов и новых членов команды и многое другое не оставят скучным ни одного поклонника первоисточника.
- МЕНЮ МОД
- Режим бога
- Один удар
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
Скачать The Walking Dead: Survivors (Мод, Много денег) 6.4.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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