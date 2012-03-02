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Swordigo (Мод, Unlocked)

Swordigo (Мод, Unlocked) 1.4.9

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Версия:
1.4.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Touch Foo
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 773
Скриншоты
Описание

Swordigo - Классный платформер 3D, в котором мы будем прыгать, бегать и сражаться за выживание в довольно большом мире. Изучите королевство магии, пройдите сложные подземелья, убивайте монстров и прокачивайте своего героя. В нашем распоряжении различные заклинания и мощное оружие. Так что игра очень интересная и затягивающая. Исследуйте подземелья волшебных городов, что они скрывают? Вам предстоит это выяснить. Постоянно поднимайте уровень вашего персонажа и улучшайте его навыки.


Информация о модах

МОД 1

  • разблокирован

МОД 2

  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Режим бога
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 Теги темы: Unlocked

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MOD V1 52 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 52 Мб

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