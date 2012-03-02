Описание

Swordigo - Классный платформер 3D, в котором мы будем прыгать, бегать и сражаться за выживание в довольно большом мире. Изучите королевство магии, пройдите сложные подземелья, убивайте монстров и прокачивайте своего героя. В нашем распоряжении различные заклинания и мощное оружие. Так что игра очень интересная и затягивающая. Исследуйте подземелья волшебных городов, что они скрывают? Вам предстоит это выяснить. Постоянно поднимайте уровень вашего персонажа и улучшайте его навыки.