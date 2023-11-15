Jelly Juice - качественная головоломка «три в ряд», в которой игрока ожидает не только традиционные уровни, но и интересный сюжет. С девушкой Джинни пользователь должен помочь мистеру Гамми Банни избежать преследования злого кондитера. Героям предстоит отправиться в Гиллиленд, полный вкусных сладостей. Сбор конфет поможет им исправить сортировку по строкам и группам. Здесь предлагается дополнительная помощь в виде крутых бустеров и взрывных бонусов.