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Jelly Juice (Мод, Много денег)

Jelly Juice (Мод, Много денег) 1.142.5

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Версия:
1.142.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
redBit games
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 537

Jelly Juice - качественная головоломка «три в ряд», в которой игрока ожидает не только традиционные уровни, но и интересный сюжет. С девушкой Джинни пользователь должен помочь мистеру Гамми Банни избежать преследования злого кондитера. Героям предстоит отправиться в Гиллиленд, полный вкусных сладостей. Сбор конфет поможет им исправить сортировку по строкам и группам. Здесь предлагается дополнительная помощь в виде крутых бустеров и взрывных бонусов.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество звезд, жизней

 Теги темы: Много денег

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Скачать Jelly Juice (Мод, Много денег) 234 Мб Ссылка 2 234 Мб

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