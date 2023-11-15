Jelly Juice (Мод, Много денег) 1.142.5
Версия:
1.142.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
redBit games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 02:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 537
Jelly Juice - качественная головоломка «три в ряд», в которой игрока ожидает не только традиционные уровни, но и интересный сюжет. С девушкой Джинни пользователь должен помочь мистеру Гамми Банни избежать преследования злого кондитера. Героям предстоит отправиться в Гиллиленд, полный вкусных сладостей. Сбор конфет поможет им исправить сортировку по строкам и группам. Здесь предлагается дополнительная помощь в виде крутых бустеров и взрывных бонусов.
Информация о модах
Неограниченное количество звезд, жизней
Скачать Jelly Juice (Мод, Много денег) 1.142.5 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство