Описание

Вы хотите отправиться в путешествие и исследовать холмы на автомобиле, который вы спроектировали и создали сами? Если хотите, зайдите в Rovercraft: Race Your Space Car и загрузите его для тестирования прямо сейчас !! Эта игра поднимет ваш уровень творчества и поможет вам весело провести время на прекрасном холме. Когда вы присоединитесь к Rovercraft, вы сможете создать свой собственный уникальный автомобиль с уникальными и неповторимыми цветами. Эта машина поможет вам подняться по холмам, исследовать и любоваться пейзажами на ней. Если вы тот, кто знает, как построить автомобиль хорошего качества и долговечности, то этот автомобиль доставит вас куда угодно, сколь угодно долго. К тому же он принесет вам много сюрпризов и чрезвычайно интересен.

РЕЖИМЫ ИГРЫ ЗДЕСЬ

В Rovercraft будет три игровых режима: вызов, турнир и планета. У вас есть право выбрать каждый режим, который вам подходит, чтобы играть и легко его покорять. Впереди тысячи испытаний и то, что вас удивит, всегда ждут вас; он перенесет вас туда, где вы еще не были, и заставит вас очаровать себя. Приходите сюда, чтобы присоединиться к нам в веселых и полных смеха приключениях на холмах вместе с нами! В турнирах также есть совместные многопользовательские режимы, так что вы можете побеждать других противников где угодно.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ В ЭТОЙ ИГРЕ

Когда вы перейдете в эту игру, вы всю дорогу будете водить свои милые и милые машины. Кроме того, есть еще программы счастливых розыгрышей; Вы сможете участвовать указанное количество раз и получать ценные подарки. Также, когда вы выполните задание, вам также будут вручены привлекательные награды. Особенность Rovercraft заключается в том, что вы можете собирать автомобили и создавать новые типы автомобилей, которые невероятно удобны и бесплатны; никто не остановит вас от проектирования.

ОБОРУДОВАНИЕ И УХОД, ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ИДЕАЛЬНО

Как производитель автомобилей, вы несете ответственность за то, чтобы автомобиль был долговечным и правильно использовался. Поэтому вам следует модифицировать такие элементы, как реактивные двигатели, пружины и колеса хорошего качества. Кроме того, мы должны модернизировать и обновлять другое оборудование, чтобы иметь возможность создать идеальный автомобиль. Во время путешествия с вами случится много трудностей, иногда из-за нехватки топлива, иногда из-за встречи с монстрами… Вот почему вам нужно иметь волю и решимость, чтобы достичь своей цели, упорно поддерживать на каждом этапе.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ

Игра, в которой участвуют 14 разных планет, на которых можно соревноваться друг с другом. С множеством товаров, которые можно разместить в вашем автомобиле. Ваш долг - передать это. Кроме того, вы можете искать отличные коллекции и добиваться достойных достижений. В Rovercraft очень важно, чтобы конструкция HD-графики была необычайно четкой и отображала реальное и яркое выражение. И, наконец, это бесплатная игра для всех возрастов.



