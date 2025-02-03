Описание

Любовь и ужас, две самые сильные эмоции в обществе, смешиваются, когда город наводнен зомби. Time Of The Dead — это авторский коллектив писателей ужасов, предлагающий вам истории, которые частично являются историей любви, а частично ужасом.





Окунитесь в мир историй о зомби от четырех талантливых авторов со свежим видением фантастики ужасов. И теперь вы можете навести страх на свою книжную полку с тщательно подобранной коллекцией сказок от лучших современных авторов в этой тематической серии антологий. Хотите иметь страх на своей книжной полке? Теперь вы можете это сделать с тематической серией антологий, в которой участвуют одни из лучших на сегодняшний день авторов ужасов!





Time Of The Dead : Fantasy Romance Thriller Otome (Мод, Бесплатные выборы) - Интересная интерактивная история с самыми разнообразными концовками, в этой игре только полные истории. Начните роман с привлекательными персонажами, выбирайте дальнейшие действия и наслаждайтесь финалом, который зависит от ваших выборов во время всей истории.

Разгадайте большую тайну что бы спасти королевство и персонажей. какой финал? - он будет зависеть только от ваших выборов.

В игре несколько привлекательных персонажей с которыми вы сможете познакомится.