Любовь и ужас, две самые сильные эмоции в обществе, смешиваются, когда город наводнен зомби. Time Of The Dead — это авторский коллектив писателей ужасов, предлагающий вам истории, которые частично являются историей любви, а частично ужасом.
Окунитесь в мир историй о зомби от четырех талантливых авторов со свежим видением фантастики ужасов. И теперь вы можете навести страх на свою книжную полку с тщательно подобранной коллекцией сказок от лучших современных авторов в этой тематической серии антологий. Хотите иметь страх на своей книжной полке? Теперь вы можете это сделать с тематической серией антологий, в которой участвуют одни из лучших на сегодняшний день авторов ужасов!
Time Of The Dead : Fantasy Romance Thriller Otome (Мод, Бесплатные выборы) - Интересная интерактивная история с самыми разнообразными концовками, в этой игре только полные истории. Начните роман с привлекательными персонажами, выбирайте дальнейшие действия и наслаждайтесь финалом, который зависит от ваших выборов во время всей истории.
Разгадайте большую тайну что бы спасти королевство и персонажей. какой финал? - он будет зависеть только от ваших выборов.
В игре несколько привлекательных персонажей с которыми вы сможете познакомится.
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