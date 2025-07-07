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Mobile Bus Simulator (Мод, Много денег)

Mobile Bus Simulator (Мод, Много денег) v1.0.7

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
LOCOS
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
834
Описание

Mobile Bus Simulator предоставляет игрокам возможность стать владельцем и водителем автобуса, а также обеспечивает подробную и точную карту города для более удобного и безопасного передвижения. В этой игре вы сможете насладиться виртуальным опытом управления автобусом и исследования городских улиц.


Карта, предоставляемая в игре, является надежным инструментом для навигации по городу. Она показывает все дороги и маршруты в городе с высокой точностью. Грамотно прорисованные изображения и детали на карте обеспечивают четкое и ясное представление о городской инфраструктуре, что делает передвижение более эффективным. Имея такую карту, вы сможете избегать ситуаций, когда выбираете неправильный маршрут или направление. Это улучшает вашу проходимость и помогает доставлять пассажиров в нужные места вовремя. На дорогах города вас ждут различные вызовы и задачи, и хорошо разработанная карта поможет вам успешно справляться с ними.


Mobile Bus Simulator предоставляет вам реалистичный опыт управления автобусом и уникальную возможность исследовать городскую среду. Точная и подробная карта делает ваше водительское путешествие более увлекательным и комфортным.



Информация о модах

Неограниченные деньги (увеличиваются при трате)

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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