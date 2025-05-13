Описание

Goat Simulator Waste of Space представляет собой продолжение и признание оригинальной игры "Goat Simulator", и если вы думали, что козел и так способен на многое, то это дополнение приятно вас удивит. В этой части игры действие переносится на космическую планету, что добавляет дополнительную изюминку в уже безумное приключение.





Козьи миры в "Goat Simulator" всегда были популярными среди игроков и разнообразными, а "Waste of Space" не исключение. Здесь вы будете исследовать космическое пространство, где каждая планета адаптирована под вкус каждого игрока. Это дополнение приносит еще больше интриги и приключений, что делает игру еще более увлекательной.