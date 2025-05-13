Goat Simulator Waste of Space (Встроенный кэш) 2.0.8
Goat Simulator Waste of Space представляет собой продолжение и признание оригинальной игры "Goat Simulator", и если вы думали, что козел и так способен на многое, то это дополнение приятно вас удивит. В этой части игры действие переносится на космическую планету, что добавляет дополнительную изюминку в уже безумное приключение.
Козьи миры в "Goat Simulator" всегда были популярными среди игроков и разнообразными, а "Waste of Space" не исключение. Здесь вы будете исследовать космическое пространство, где каждая планета адаптирована под вкус каждого игрока. Это дополнение приносит еще больше интриги и приключений, что делает игру еще более увлекательной.
Полная версия игры.
Скачать Goat Simulator Waste of Space (Встроенный кэш) v2.0.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.