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Goat Simulator Waste of Space (Встроенный кэш)

Goat Simulator Waste of Space (Встроенный кэш) 2.0.8

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29
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Версия:
2.0.8
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Coffee Stain Publishing
Категория:
На русском / Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:34
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 950 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
53 172
Скриншоты
Описание

Goat Simulator Waste of Space представляет собой продолжение и признание оригинальной игры "Goat Simulator", и если вы думали, что козел и так способен на многое, то это дополнение приятно вас удивит. В этой части игры действие переносится на космическую планету, что добавляет дополнительную изюминку в уже безумное приключение.


Козьи миры в "Goat Simulator" всегда были популярными среди игроков и разнообразными, а "Waste of Space" не исключение. Здесь вы будете исследовать космическое пространство, где каждая планета адаптирована под вкус каждого игрока. Это дополнение приносит еще больше интриги и приключений, что делает игру еще более увлекательной.


Информация о модах

Полная версия игры.

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Goat Simulator Waste of Space (Встроенный кэш) v2.0.8 MOD APK

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Скачать Goat Simulator Waste of Space (Встроенный кэш) 950 Мб Ссылка 2 950 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Goat Simulator Waste of Space (Встроенный кэш)


Комментарии (3)
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GamerNtek
GamerNtek 3 октября 2022 16:05
Я скачал ваше приложение и должен был просто установить но нет мне говорят ОШИБКА СИНТАКСИЧЕСКОГО РЕАЛИЗАЦИИ ПАКЕТА

GamerNtek,
Анлализа не реализации
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 августа 2022 14:01
Не обязан,
Это не в козле дело, вы могли подписаться на рекламу на других сайтах. Вы можете отключить уведомления, если речь идет о них.

В браузере откройте настройки.
Найдите пункт «Настройки сайтов».
Перейдите к разделу «Уведомления».
Откройте список сайтов, которым разрешено присылать вам оповещения. Кликните на тот, пуш-уведомления с которого вы хотите убрать.
Во всплывающем окне выберите пункт блокировать.
+8
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Не обязан
Не обязан 10 августа 2022 09:09
Я скачал вашего козла дурацкого и у меня реклама даже когда я не где не сижу и просто когда телефон выключен хакеры вы не доделоные проще говоря козлы
0
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