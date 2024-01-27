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Jobmania Вечное Подземелье (Мод меню)

Jobmania Вечное Подземелье (Мод меню) 2.23.0

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Скачать (280 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Aubjective Technology
Версия:
2.23.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 280 Мб
id приложения:
com.aubjective.jobmania
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
2
Просмотров:
8 476

Jobmania: Eternal Dungeon - это захватывающая боевая ролевая игра, в которой вас ждут сотни разнообразных героев для выбора. В этой игре вас ждут разнообразные задания и испытания в подземельях, которые обещают бесконечные приключения.


Основной игровой процесс включает выполнение различных заданий и исследование опасных подземелий. Вы сможете выбирать персонажей из множества героев и присоединяться к вечному путешествию, где вас ожидают сложные боевые испытания. От вашей тактики и умения зависит успех в этом мире подземелий. Особенностью игры является случайная генерация контента, что означает, что каждый раз, когда вы входите в подземелье, вас ждет уникальное приключение. Вы также имеете возможность создавать собственный стиль игры и развивать своего персонажа в соответствии с вашими предпочтениями.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Мгновенная победа / Мгновенное убийство врага


Инфо :

Не используйте его до тех пор, пока учебник не будет полностью закончен.

Возможный запрет.


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога

Примечание: мод работает только для Slime Hero. Не используйте это в обучающем режиме. Враг-слизь получает те же функции, что и ваш, поэтому вам нужно победить его вручную.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Jobmania Вечное Подземелье (Мод меню) 2.23.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 280 Мб Ссылка 2 (MOD V2) 280 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Jobmania Вечное Подземелье (Мод меню)


Комментарии (2)
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Бетельгейзен
Бетельгейзен 29 марта 2024 12:52
Tupac Shakur, всё просто они мод работает только на arm64 , хотя сама игра на play markete поддерживает arm7 и arm8, я специально лазил в файлах игры чтоб понять причину
+1
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Tupac Shakur
Tupac Shakur 26 декабря 2023 14:34
Чёт даже не запустилась
0
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