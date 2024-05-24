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Lemmings: головоломка (Мод, Много денег)

Lemmings: головоломка (Мод, Много денег) 7.23

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Exient
Версия:
7.23
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.sadpuppy.lemmings
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 158

В истории лемминги считаются одними из них. Самая любимая видеоигра 90-х годов прошлого века. Игра была выпущена в 1991 году для использования на компьютерах Amiga, а затем была перекодирована в игры на различных платформах. Просто случайно, исходя из простого изображения, которое Дайли создал, когда пытался попробовать Deluxe Paint. Но его успех намного превзошел ожидания дизайнеров. Став одной из самых продаваемых и пользующихся спросом платформ для адаптивных видеоигр, по оценкам, было продано в общей сложности около 20 миллионов копий на всех различных платформах. 


Это также стало вдохновением для многих разработчиков игр на создание сиквелов, римейков и спин-оффов, а также вдохновило многих других игр. Прошлый 2018 год стал одной из заметных вех на мировом игровом рынке. В этом году престижные продукты были запущены в большом количестве и получили миллионы загрузок по всему миру. Это говорит о том, что интерес игроков к игре растет, а также улучшается качество обслуживания производителей. Кроме того, это хороший сигнал для энтузиастов игр, которые пользуются уважаемыми продуктами, такими как Lemmings, например, чтобы их заметили и превратили в новые игры.



Скриншоты

Информация о модах

ㆍ Золотой инжектор

ㆍ Автоматический мир Завершен

Золото НЕ уменьшилось

 Теги темы: Много денег

Скачать Lemmings: головоломка (Мод, Много денег) 7.23 взлом

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Скачать Lemmings: головоломка (Мод, Много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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