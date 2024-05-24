В истории лемминги считаются одними из них. Самая любимая видеоигра 90-х годов прошлого века. Игра была выпущена в 1991 году для использования на компьютерах Amiga, а затем была перекодирована в игры на различных платформах. Просто случайно, исходя из простого изображения, которое Дайли создал, когда пытался попробовать Deluxe Paint. Но его успех намного превзошел ожидания дизайнеров. Став одной из самых продаваемых и пользующихся спросом платформ для адаптивных видеоигр, по оценкам, было продано в общей сложности около 20 миллионов копий на всех различных платформах.





Это также стало вдохновением для многих разработчиков игр на создание сиквелов, римейков и спин-оффов, а также вдохновило многих других игр. Прошлый 2018 год стал одной из заметных вех на мировом игровом рынке. В этом году престижные продукты были запущены в большом количестве и получили миллионы загрузок по всему миру. Это говорит о том, что интерес игроков к игре растет, а также улучшается качество обслуживания производителей. Кроме того, это хороший сигнал для энтузиастов игр, которые пользуются уважаемыми продуктами, такими как Lemmings, например, чтобы их заметили и превратили в новые игры.



