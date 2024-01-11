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Dream Mania - Игры Матч 3 (Мод, Много бриллиантов)

Dream Mania - Игры Матч 3 (Мод, Много бриллиантов) 1.4.5

4
1
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Playflux
Версия:
1.4.5
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 146 Мб
id приложения:
com.dream.free.games.match3
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 671

Dream Mania — это захватывающая игра-головоломка в стиле "три в ряд", которая обещает игрокам незабываемый игровой опыт. В этой игре игроки погружаются в мир мечтаний, где каждый уровень представляет собой уникальное испытание для их логических способностей и стратегического мышления.


Игра включает в себя сотни увлекательных уровней, каждый из которых предлагает свои особенности и вызовы. С развитием игры уровни становятся более сложными и интересными, предлагая разнообразные задачи и комбинации, которые необходимо решить, чтобы продвигаться дальше. Одной из выдающихся особенностей "Dream Mania" является оригинальный игровой процесс, который выходит за рамки традиционных игр "три в ряд". Игроки должны стратегически сочетать элементы, чтобы создавать цепные реакции и зарабатывать максимальное количество очков.


Кроме того, игра отличается великолепным дизайном и визуальными эффектами, что делает процесс игры еще более приятным. Яркие цвета, прекрасно оформленные игровые элементы и захватывающие анимации добавляют в игру особый колорит и делают ее идеальной как для новичков, так и для опытных любителей головоломок.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Увеличенная награда за алмазы
  • Увеличенное вознаграждение в виде монет
 Теги темы: Много алмазов

Скачать Dream Mania - Игры Матч 3 (Мод, Много бриллиантов) 1.4.5 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dream Mania - Игры Матч 3 (Мод, Много бриллиантов)
146 Мб
Ссылка 2
146 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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