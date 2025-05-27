Life in Adventure (Мод, Без рекламы) 1.2.24
Life in Adventure - популярная текстовая приключенческая игра, где вы сможете присоединиться к главному герою в увлекательном путешествии, испытав азарт приключений, не прибегая к насилию. Вся игра представлена только в виде текста и значков, но это не уменьшает ее привлекательности. Вам предстоит принимать важные решения, которые будут влиять на развитие сюжета, и исследовать разные варианты развития истории. Это отличный способ включить свое воображение и окунуться в захватывающий мир приключений.
МОД 1
- Приобретенное отключение рекламы и членство в гильдии искателей приключений
- Бесплатная покупка бриллиантов за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google)
- Вы можете получить бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
МОД 2
- 9999 самоцветов
- Режим бога войны
- Членство в гильдии искателей приключений
- Без рекламы
МОД 3
1. Бесплатная покупка драгоценных камней — нажмите на любой пакет драгоценных камней, затем нажмите «Отмена».
2. Бесконечное золото.
3. Всегда побеждайте в бою .
4.Высокий урон .
Повышайте уровень в каждой битве
Скачать Life in Adventure (Мод, Без рекламы) v1.2.24 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.