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Life in Adventure (Мод, Без рекламы)

Life in Adventure (Мод, Без рекламы) 1.2.24

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Версия:
1.2.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Studio Wheel
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:35
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 284
Скриншоты
Описание

Life in Adventure - популярная текстовая приключенческая игра, где вы сможете присоединиться к главному герою в увлекательном путешествии, испытав азарт приключений, не прибегая к насилию. Вся игра представлена только в виде текста и значков, но это не уменьшает ее привлекательности. Вам предстоит принимать важные решения, которые будут влиять на развитие сюжета, и исследовать разные варианты развития истории. Это отличный способ включить свое воображение и окунуться в захватывающий мир приключений.


Информация о модах

МОД 1

  • Приобретенное отключение рекламы и членство в гильдии искателей приключений
  • Бесплатная покупка бриллиантов за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google)
  • Вы можете получить бесплатные вещи, не просматривая рекламу.

МОД 2

  • 9999 самоцветов
  • Режим бога войны
  • Членство в гильдии искателей приключений
  •  Без рекламы


МОД 3


1. Бесплатная покупка драгоценных камней — нажмите на любой пакет драгоценных камней, затем нажмите «Отмена».

2. Бесконечное золото

3. Всегда побеждайте в бою . 

4.Высокий урон 

Повышайте уровень в каждой битве


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Life in Adventure (Мод, Без рекламы) v1.2.24 MOD APK

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MOD V1 97 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 97 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Life in Adventure (Мод, Без рекламы)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 сентября 2023 14:53
GANGSTA,
Мод 1 будет позже :(
0
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GANGSTA
GANGSTA 22 сентября 2023 10:27
Русский будут завозить🤔? А то в некоторых моментах не всё понятно. Да и я как-то не комфортно себя чувствую сложные рассказы на испанском или английском читать(разучился 😅).

А где мод один?😭 у меня версия 1.2.1 мод1. Конфликт и не обновляется.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 мая 2023 13:33
Morifer,
:(:(:(:(:(
0
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Morifer
Morifer 25 мая 2023 11:24
Мод 3 вылетает при запуске
-1
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