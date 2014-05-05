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Ламар - Идл Влоггер (Мод, Бесплатные обновления)

Ламар - Идл Влоггер (Мод, Бесплатные обновления) 224.0.0

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Версия:
224.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Advant Limited
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 325
Скриншоты
Описание

Lamar - Idle Vlogger - это захватывающая игра-симулятор, которая предоставляет вам уникальную возможность стать влогером и исследовать мир влогов и интернет-контента. В игре вас ждет захватывающая история, полная интересных событий и вызовов.


Ваш персонаж в игре столкнулся с непростой жизненной ситуацией, и теперь ему приходится искать способы изменить свою судьбу. Влогинг становится одним из путей для него, чтобы достичь успеха и богатства. Вы будете создавать видеоролики, записывать интересные моменты из своей жизни и размещать их на своем канале.


Игра позволит вам развивать свой канал, привлекать аудиторию, сотрудничать с другими влогерами и снимать разнообразный контент, чтобы привлечь больше подписчиков. Вы также сможете прокачивать свои навыки влогинга, улучшать оборудование и следить за финансами.



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Скачать Ламар - Идл Влоггер (Мод, Бесплатные обновления) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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