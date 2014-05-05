Описание

Lamar - Idle Vlogger - это захватывающая игра-симулятор, которая предоставляет вам уникальную возможность стать влогером и исследовать мир влогов и интернет-контента. В игре вас ждет захватывающая история, полная интересных событий и вызовов.





Ваш персонаж в игре столкнулся с непростой жизненной ситуацией, и теперь ему приходится искать способы изменить свою судьбу. Влогинг становится одним из путей для него, чтобы достичь успеха и богатства. Вы будете создавать видеоролики, записывать интересные моменты из своей жизни и размещать их на своем канале.





Игра позволит вам развивать свой канал, привлекать аудиторию, сотрудничать с другими влогерами и снимать разнообразный контент, чтобы привлечь больше подписчиков. Вы также сможете прокачивать свои навыки влогинга, улучшать оборудование и следить за финансами.



