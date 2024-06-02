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Merge Mystery: Lost Island (Мод, Бесплатные покупки)

Merge Mystery: Lost Island (Мод, Бесплатные покупки) 3.21.0

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0
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
F-WAY GAMES LIMITED
Версия:
3.21.0
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
id приложения:
com.fwaygames.lostmerge
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
14
Просмотров:
7 675

Merge Mystery: Lost Island - это увлекательная головоломка, в которой игроки будут объединять предметы и выполнять квесты, чтобы разгадать тайны и восстановить мир в разрушенном городе на загадочном острове. Игра предлагает высококачественную графику и отличную систему управления, обеспечивая приятный игровой опыт. 


Сюжет игры начинается с того, что молодой и амбициозный журналист оказывается на загадочном острове, где город был разрушен, и он не знает, почему. Игроку предстоит раскрывать секреты острова и истории его жителей, решая головоломки на разных уровнях игры. По мере продвижения в игре, игрок будет раскрывать правдивые истории жителей и узнавать больше о прошлом острова, чтобы восстановить его с имеющимися ресурсами.


Основной игровой процесс в Merge Mystery: Lost Island состоит в объединении различных предметов, чтобы решить головоломки. На игровой доске размещены разнообразные предметы, и игроку нужно найти и объединить одинаковые элементы. Если одинаковые элементы находятся на расстоянии друг от друга, игрок должен сдвинуть их ближе и затем объединить. Этот процесс требует логического мышления и способствует разгадыванию загадок игры. Таким образом, предлагает захватывающую головоломку с интересным сюжетом и увлекательным геймплеем, который включает в себя объединение предметов для решения задач и восстановления разрушенного города на загадочном острове.



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Скачать Merge Mystery: Lost Island (Мод, Бесплатные покупки) 3.21.0 взлом

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225 Мб
Ссылка 2
225 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Mystery: Lost Island (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (14)
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Гость сергей
Гость сергей 27 февраля 2024 15:36
О,у них тут оказывается хитро...придуманные настройки...
Беру свои слова назад. Кросавчеги!!
+2
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Гость Сергей
Гость Сергей 14 февраля 2024 15:51
О,еще одно обновление.Вы как всегда "впереди планеты всей"... Спасибо!Только какой же это мод если все счетчики обнулились!?
Что-то китайцы после ребрендинга начали халтурить...((
+1
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Гость сергей
Гость сергей 13 февраля 2024 05:48
Понял в чем дело обнулился счетчик рубинов.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 февраля 2024 01:08
Гость сергей, на некоторых устройствах может не работать
0
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Гость сергей
Гость сергей 12 февраля 2024 21:45
Обновление 3.14.1.ничего не работает.
Это только у меня!?
0
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Cigdem
Cigdem 18 января 2024 01:13
Скачала обновление, начала сначала, к сожалению игра вылетает с периодичностью в полчаса. Поставила ускоритель - ничего не изменилось. Как можно исправить?
0
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Гость сергей
Гость сергей 21 декабря 2023 16:27
Скачал обновление 3.11 ,но оно почему-то не устанавливается. Это только у меня!?
0
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Cigdem
Cigdem 19 декабря 2023 16:57
Игра очень интересна, но переодически притормаживает..... Это нормально?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 июля 2023 16:13
Гость Сергей,
спасибо за отзыв
0
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Гость Сергей
Гость Сергей 28 июля 2023 14:52
Но,несмотря на некоторые досадные мелочи,хочу от всей души поблагодарить администраторов сайта за очень быстрое появление
новинок ( и не только этой игры).

Раньше постоянно пользовался сайтом
androeee........., (не пишу полное название чтобы не приняли за рекламу)но вы гораздо оперативнее!
Спасибо!
+2
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