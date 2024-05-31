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Survival Island: Survivor EVO (Мод, Много денег)

Survival Island: Survivor EVO 2.42.4

Много денег
23
2
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Версия:
2.42.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Not Found Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 736
Скриншоты
Описание

Survival Island — одна из лучших игр на выживание, поскольку она передает всю суть или ситуации в своем игровом процессе через вид от первого лица и так далее. Между тем, он использует усовершенствованный и совершенный 3D-графический движок, чтобы создать наиболее реалистичный опыт выживания во время приключений на необитаемом острове. Это не останавливается на достигнутом, но его системы и игровой процесс многообещающие, с сюрпризами или скрытым потенциалом для игроков, чтобы открыть для себя все. Путешествие игрока по выживанию начнется на необитаемом острове, отделенном от современной цивилизации, но Survival Island делает все еще хуже, но полна сюрпризов. 


Игрокам нужно строить базы, находить припасы и сражаться, чтобы выжить в суровой и незнакомой среде во время своего выживания. Тем не менее, его игровой потенциал безграничен, и они могут делать все, что им заблагорассудится, чтобы создать максимально процветающее выживание. Главное в игре — это ресурсы, необходимые для выживания или преодоления всех игровых испытаний в особых случаях. К счастью, окружающая среда всегда предоставит игроку различные необходимые материалы, но некоторые потребуют определенных инструментов, чтобы приступить к сбору урожая. Со временем игрок сможет находить в глубине острова более продвинутые ингредиенты и развивать качество жизни со многими из самых увлекательных и уникальных элементов.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель заработка денег
  • Бесплатные траты
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 Теги темы: Много денег

Скачать Survival Island: Survivor EVO (Мод, Много денег) v2.42.4 MOD APK

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Скачать Survival Island: Survivor EVO (Мод, Много денег) 201 Мб Ссылка 2 201 Мб
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