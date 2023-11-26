Башни и чудовища (Мод, много денег) 1.50.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Outplay Entertainment Ltd
Версия:
1.50.3
Обновлено:
Сегодня, 14:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 350
Башни и чудовища (Мод, много денег) - Встречайте новую игру в жанре "Защита башен", приготовьтесь защищать своё королевство от вторжения враждебных войск, укрепляйте стены. Защищайтесь от огромных огров, орков, гоблинов и другой не чести. Разрабатывайте и стройте новые башни, устанавливайте мощное вооружение, что-бы противостоять огромной армии противника.
Собирай сильных героев, которые всегда помогут в обороне.
В новом игровом режиме, сражайтесь с главными полководцами врага.
Открывайте новые сюжетные главы.
Одолевайте всех чудовищ.
Информация о модах
Много денег
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