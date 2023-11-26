Башни и чудовища (Мод, много денег) - Встречайте новую игру в жанре "Защита башен", приготовьтесь защищать своё королевство от вторжения враждебных войск, укрепляйте стены. Защищайтесь от огромных огров, орков, гоблинов и другой не чести. Разрабатывайте и стройте новые башни, устанавливайте мощное вооружение, что-бы противостоять огромной армии противника.

Собирай сильных героев, которые всегда помогут в обороне.

В новом игровом режиме, сражайтесь с главными полководцами врага.

Открывайте новые сюжетные главы.

Одолевайте всех чудовищ.