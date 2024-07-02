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Shelter War: Зомби игра (Мод, Карта скорости)

Shelter War: Зомби игра (Мод, Карта скорости) 1.11406.54

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Версия:
1.11406.54
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Royal Ark
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 951

Shelter War представляет собой захватывающую игру с элементами стратегии и выживания, где игроку предстоит возглавить построение и развитие частного подземного города в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. В этом мире дикая природа и опасные угрозы подстерегают его обитателей, требуя постоянного внимания и защиты. Игроку предстоит не только строить и укреплять своё убежище, но и обучать выживших бороться с зомби и другими народами, умело используя стратегические приемы для защиты своих ресурсов и становления лидером в этом новом мире.


В игре "Shelter War" игроку придется принимать сложные стратегические решения, чтобы обеспечить выживание своего народа во враждебном окружении. Важными аспектами игры являются не только строительство и укрепление убежища, но и обучение выживших навыкам выживания и борьбы. Благоразумное распределение ресурсов, постоянное развитие обороны и формирование союзов с другими народами станут ключом к успеху в этом мире, где каждый шаг может стать решающим для выживания.


"Shelter War" предлагает игрокам захватывающее путешествие в мир апокалипсиса, где каждое решение имеет свои последствия и каждый успех — ценен. Эта игра призвана проверить не только стратегические способности игрока, но и его способность принимать ответственные решения в условиях экстремальной неопределенности и опасности.









Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • режим бога

ПРИМЕЧАНИЕ. Игра проверяет со стороны сервера, поэтому, если у вас недостаточно боевой мощи для прохождения уровня, мод не будет работать. Мод помогает вам выиграть только 3 звезды и сохранить количество убитых вами врагов.

Скачать Shelter War: Зомби игра (Мод, Карта скорости) 1.11406.54 взлом

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Скачать Shelter War: Зомби игра (Мод, Карта скорости) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

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