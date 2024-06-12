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YoYa: Busy Life World (Мод, Unlocked)

YoYa: Busy Life World (Мод, Unlocked) 3.17

317
43
Скачать (752 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
YoYa World
Версия:
3.17
Категория:
Без интернета / На русском / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 752 Мб
id приложения:
com.novakids.busylifeworld
Русский язык:
Есть
Лайков:
317
Комментарии:
5
Просмотров:
51 467

Добро пожаловать в мир YoYa - захватывающего игрового симулятора реальной жизни. Эта игра предоставляет игрокам уникальную возможность погрузиться в разнообразные задания и создать свои собственные истории. В YoYa вас ждет множество увлекательных возможностей.


Одной из ключевых особенностей игры является возможность настройки вашего персонажа. Вы можете изменять внешний вид персонажа, менять прически, выбирать разные костюмы и создавать уникальный облик, который отражает ваш стиль. YoYa также предлагает разнообразные области для исследования и управления персонажем. Вы сможете участвовать в сложных миссиях, набирать опыт, аналогичный тому, который вы получаете в реальной жизни. Игра позволяет вам взаимодействовать с другими персонажами, создавая уникальные и увлекательные игровые моменты и приключения.


Присоединитесь к YoYa и окунитесь в захватывающий мир симулятора реальной жизни, где возможности бесконечны, и удовольствие гарантировано.


Скриншоты

Информация о модах
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  • Никакой РЕКЛАМЫ 
 Теги темы: Unlocked, Для детей, Встроенный кэш

Скачать YoYa: Busy Life World (Мод, Unlocked) 3.17 взлом

Скачать из Google Play
Скачать YoYa: Busy Life World (Мод, Unlocked) 752 Мб Ссылка 2 752 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о YoYa: Busy Life World (Мод, Unlocked)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 мая 2023 21:04
Котька попотька♡,
Спасибо за хороший отзыв)
+3
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Котька попотька♡
Котька попотька♡ 6 мая 2023 21:02
Приветствую всех пользователей яндекс советую скачать! Хоть мне и 8 но я играю во все игры и советую скачать взлом тока бока все открыто 🔓 а так спасибки если послушали или нет а те кто пишут что игра не топ они лохи!!! Ну ладно поки мои котятки<З

Советы по играм я всегда расскажу про все только спросите что как установить и я подскажу)

Гость Полина,
Да будед классно я игра ещё в 5 лет в эту игру но не взлом и т,д поэтому советую!!!

Буду серьёзней,

И так дорогие пользователи этого приложения я проверила игру все хорошо поэтому качайте, Жду ответов от вас.

Lensifal,


Спасибо!!!! За игру все работает!!
0
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Гость Полина
Гость Полина 16 апреля 2023 13:41
Ещё скачивается но думаю будет классно 😃❤
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 марта 2023 23:22
Кунсулыу, Спасибо за отзыв!
+2
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Кунсулыу
Кунсулыу 14 марта 2023 05:25
🤩🤩🤩😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Советую скачать👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
+4
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