Ninja Warrior 2: Rpg & Warzone (Мод, Много денег) 1.65.1
Ninja Warrior 2 - является захватывающей игрой в жанре RPG, которая позволяет игрокам испытать жизнь профессионального самурая. В этой игре игроки погружаются в мир полный приключений и испытаний, где каждый уровень представляет собой уникальный вызов.
Одной из ключевых особенностей "Ninja Warrior 2" является значительно большее количество уровней по сравнению с другими версиями игры, что обеспечивает богатый и разнообразный игровой опыт. Каждый уровень оформлен в стиле RPG, что добавляет глубины и сложности в игровой процесс.
Игрокам предстоит проникнуть на секретную базу и победить множество врагов, используя свои навыки и стратегию. Игра также предлагает систему сохранения через контрольно-пропускные пункты, что позволяет игрокам сохранять свой прогресс и возвращаться к игре в удобное время.
МОД 1
- Бог Мод
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное золото
- Навязчивая реклама удалена
МОД 2
- Бесконечные деньги
- Бесплатная покупка
Скачать Ninja Warrior 2: Rpg & Warzone (Мод, Много денег) 1.65.1 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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