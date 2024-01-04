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Ninja Warrior 2: Rpg & Warzone (Мод, Много денег)

Ninja Warrior 2: Rpg & Warzone (Мод, Много денег) 1.65.1

10
3
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
TOH Games
Версия:
1.65.1
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 66 Мб
id приложения:
com.game.two.legend.ninja.warrior
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
6 340

Ninja Warrior 2 - является захватывающей игрой в жанре RPG, которая позволяет игрокам испытать жизнь профессионального самурая. В этой игре игроки погружаются в мир полный приключений и испытаний, где каждый уровень представляет собой уникальный вызов.


Одной из ключевых особенностей "Ninja Warrior 2" является значительно большее количество уровней по сравнению с другими версиями игры, что обеспечивает богатый и разнообразный игровой опыт. Каждый уровень оформлен в стиле RPG, что добавляет глубины и сложности в игровой процесс.


Игрокам предстоит проникнуть на секретную базу и победить множество врагов, используя свои навыки и стратегию. Игра также предлагает систему сохранения через контрольно-пропускные пункты, что позволяет игрокам сохранять свой прогресс и возвращаться к игре в удобное время.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бог Мод
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное золото
  • Навязчивая реклама удалена

МОД 2

  • Бесконечные деньги
  • Бесплатная покупка
 Теги темы: Много денег

Скачать Ninja Warrior 2: Rpg & Warzone (Мод, Много денег) 1.65.1 взлом

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Скачать Ninja Warrior 2: Rpg & Warzone (Мод, Много денег) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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