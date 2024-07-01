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POLYWAR (Мод меню)

POLYWAR (Мод меню) 2.3.0

603
118
Скачать (180 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.3.0
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
NOBODYSHOT LTD
Категория:
Без интернета / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
191 363

POLYWAR - это захватывающий шутер от первого лица (FPS), который предоставляет игрокам возможность сразиться с разнообразными врагами и добиться победы на уровнях. В игре каждому игроку предоставляется доступ к различному виду оружия, и они могут менять его во время боя, подбирая новое оружие.


Одной из интересных особенностей POLYWAR являются скины для оружия с различными дизайнами. Эти скины позволяют игрокам настраивать внешний вид своего оружия, делая его уникальным и стильным. Кроме того, игроки могут добавлять вспомогательные детали к оружию, чтобы повысить его эффективность и удобство в бою.


Игра предоставляет возможность играть в различных режимах, сражаться с другими игроками и проходить уровни с разнообразными вызовами. POLYWAR предлагает динамичный и адреналиновый игровой процесс, который понравится любителям шутеров от первого лица.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Всегда стрелять в голову
  • Режим бога
  • Неограниченные боеприпасы
  • Нет перезагрузки
  • Без отдачи
  • VIP включен
  • Все оружие разблокировано
  • Высокий прыжок



 Теги темы: Мод меню

Скачать POLYWAR (Мод меню) 2.3.0 взлом

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Скачать POLYWAR (Мод меню) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о POLYWAR (Мод меню)


Комментарии (6)
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Имя
Имя 24 сентября 2023 18:32
НЕ СКАЧИВАЙТЕ МОД НЕ РАБОТАЕТ
+2
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Чел
Чел 30 апреля 2023 06:39
Мот топ скачивайте этот сайт топ
-20
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Дима
Дима 25 февраля 2023 19:31
Говорят:доступно новое обновление
+20
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Амогус
Амогус 12 февраля 2023 10:16
Не работает
+18
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Ник
Ник 28 мая 2022 14:47
Говнище как скачать мод 2
-12
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Daner
Daner 10 апреля 2022 09:14
Бесконечная загрузка

+21
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