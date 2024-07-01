POLYWAR (Мод меню) 2.3.0
POLYWAR - это захватывающий шутер от первого лица (FPS), который предоставляет игрокам возможность сразиться с разнообразными врагами и добиться победы на уровнях. В игре каждому игроку предоставляется доступ к различному виду оружия, и они могут менять его во время боя, подбирая новое оружие.
Одной из интересных особенностей POLYWAR являются скины для оружия с различными дизайнами. Эти скины позволяют игрокам настраивать внешний вид своего оружия, делая его уникальным и стильным. Кроме того, игроки могут добавлять вспомогательные детали к оружию, чтобы повысить его эффективность и удобство в бою.
Игра предоставляет возможность играть в различных режимах, сражаться с другими игроками и проходить уровни с разнообразными вызовами. POLYWAR предлагает динамичный и адреналиновый игровой процесс, который понравится любителям шутеров от первого лица.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Всегда стрелять в голову
- Режим бога
- Неограниченные боеприпасы
- Нет перезагрузки
- Без отдачи
- VIP включен
- Все оружие разблокировано
- Высокий прыжок
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