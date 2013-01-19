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Piper's Pet Cafe - Solitaire (Мод, Много денег)

Piper's Pet Cafe - Solitaire (Мод, Много денег) 0.72.2

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tripledot Studios Limited
Версия:
0.72.2
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 350 Мб
id приложения:
com.tripledot.petcafe
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 624

Piper's Pet Cafe - Solitaire - это игра, в которой игроки создают свое собственное кафе с домашними животными, управляют им и выполняют различные задачи для его развития. Однако в этой игре есть уникальная особенность - она сочетает управление магазином с элементами пасьянса.


Игроки будут использовать игральные карты в режиме пасьянса, чтобы выполнять различные задачи и собирать предметы для своего кафе. Эта комбинация создает уникальный игровой опыт, который объединяет управление предприятием с головоломкой в стиле пасьянса. Эта необычная комбинация игровых механик может быть интересной и вызывающей вдохновение для игроков, предоставляя им новые вызовы и возможности для творчества.


Скриншоты

Информация о модах

[Мод Меню]

  • Золото не уменьшается
  • Количество лампочек не уменьшается
 Теги темы: Много денег

Скачать Piper's Pet Cafe - Solitaire (Мод, Много денег) 0.72.2 взлом

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Скачать Piper's Pet Cafe - Solitaire (Мод, Много денег)
350 Мб
Ссылка 2
350 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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