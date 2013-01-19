Piper's Pet Cafe - Solitaire (Мод, Много денег) 0.72.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tripledot Studios Limited
Версия:
0.72.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 624
Piper's Pet Cafe - Solitaire - это игра, в которой игроки создают свое собственное кафе с домашними животными, управляют им и выполняют различные задачи для его развития. Однако в этой игре есть уникальная особенность - она сочетает управление магазином с элементами пасьянса.
Игроки будут использовать игральные карты в режиме пасьянса, чтобы выполнять различные задачи и собирать предметы для своего кафе. Эта комбинация создает уникальный игровой опыт, который объединяет управление предприятием с головоломкой в стиле пасьянса. Эта необычная комбинация игровых механик может быть интересной и вызывающей вдохновение для игроков, предоставляя им новые вызовы и возможности для творчества.
Информация о модах
[Мод Меню]
- Золото не уменьшается
- Количество лампочек не уменьшается
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