My Home Makeover Design - представляет собой увлекательную игру, в которой игроки погружаются в мир дизайна и ремонта интерьеров. Игра сочетает элементы дизайна интерьера с головоломками, связанными с составлением слов, предлагая уникальный и творческий игровой опыт.





Основная задача игры - проводить ремонт и оформление различных помещений. Игроки могут наблюдать процесс ремонта с панорамного ракурса, что позволяет увидеть комнату в целом и понять, как лучше расставить мебель и другие элементы дизайна. Это дает игрокам возможность полностью погрузиться в процесс оформления и визуализации конечного результата.





Дополнительный элемент игры - магазин, который предлагает разнообразные предметы мебели и декора. Магазин регулярно обновляется и расширяется, предлагая все новые красивые и стильные дизайны для использования в игре. Это обеспечивает постоянное разнообразие и возможности для творчества.