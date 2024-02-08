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My Home Makeover Design: Games (Мод, Много денег)

My Home Makeover Design: Games (Мод, Много денег) 4.8.1

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Версия:
4.8.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Holy Cow Studio
Категория:
Игры / Словесные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 968

My Home Makeover Design - представляет собой увлекательную игру, в которой игроки погружаются в мир дизайна и ремонта интерьеров. Игра сочетает элементы дизайна интерьера с головоломками, связанными с составлением слов, предлагая уникальный и творческий игровой опыт.


Основная задача игры - проводить ремонт и оформление различных помещений. Игроки могут наблюдать процесс ремонта с панорамного ракурса, что позволяет увидеть комнату в целом и понять, как лучше расставить мебель и другие элементы дизайна. Это дает игрокам возможность полностью погрузиться в процесс оформления и визуализации конечного результата.


Дополнительный элемент игры - магазин, который предлагает разнообразные предметы мебели и декора. Магазин регулярно обновляется и расширяется, предлагая все новые красивые и стильные дизайны для использования в игре. Это обеспечивает постоянное разнообразие и возможности для творчества.


Скриншоты

Информация о модах

  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество монет
  • Без покупки рекламы
 Теги темы: Много денег

Скачать My Home Makeover Design: Games (Мод, Много денег) 4.8.1 взлом

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Скачать My Home Makeover Design: Games (Мод, Много денег) 149 Мб Ссылка 2 149 Мб

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Отзывы о My Home Makeover Design: Games (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Жака777
Жака777 15 декабря 2023 15:31
Мод не работает...
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