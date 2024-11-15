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Gesture Lock Screen (Мод, Unlocked)

Gesture Lock Screen (Мод, Unlocked) 4.38.3

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Версия:
4.38.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Q Locker
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
642
Скриншоты
Описание

Gesture Lock Screen позволяет пользователям использовать жесты, адаптированные к их личным предпочтениям, для разблокировки экрана. Они могут настроить цвет жеста так, чтобы никто не заметил, когда они рисуют. В то же время при разблокировке жестами пользователи могут попеременно использовать способы открытия экрана, не раскрывать пароли, а при попытке проникновения в устройство будут отправляться уведомления. Пользователи могут использовать функцию блокировки экрана жестами, чтобы легко разблокировать экран без использования каких-либо других кнопок на устройстве. 


В частности, вам нужно будет нарисовать жест на экране, и после распознавания приложение активирует его функцию и поможет вашему другу быстрее разблокировать. Кроме того, вы можете установить настройки, связанные с жестами, и использовать различные способы разблокировки экрана. После того, как вы установили некоторые элементы на экране блокировки жестов, вы сможете начать пользоваться смартфоном. Вы будете спокойны, когда многие люди не увидят, как вы хотите его разблокировать, потому что ваше устройство может использовать PIN-код, отпечаток пальца, если оно поддерживает его, и жесты. Кроме того, при использовании жестов пользователи часто будут интересоваться, насколько хорошо они выглядят перед другими.




Информация о модах
  • AdFree / Платные функции разблокированы;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • режим совместимости с AOSP;
  • Языки: полный мульти языки;
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Gesture Lock Screen (Мод, Unlocked) v4.38.3 MOD APK

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Скачать Gesture Lock Screen (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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