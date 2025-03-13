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Black Pie - Icon Pack

Black Pie - Icon Pack 5.2

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Версия:
5.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
FL Design
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
497
Скриншоты
Описание

Black Pie – Icon Pack - это идеальный выбор для тех, кто ценит минимализм и простоту в дизайне. Этот пакет значков придает вашему мобильному устройству элегантный и современный вид. Он отличается умеренным использованием цвета и четкими, лаконичными формами, что делает значки легко узнаваемыми и приятными для глаза.


Основным преимуществом Black Pie – Icon Pack является его способность интегрироваться с различными темами и обоями. Благодаря минимальным деталям и темному фону значков, они хорошо сочетаются с различными стилями и цветовыми схемами, что позволяет вам настроить внешний вид вашего устройства под свои предпочтения.


Каждый значок в этой коллекции продуман до мелочей, чтобы обеспечить простоту в использовании и эстетическое удовольствие для пользователя. Благодаря уникальным и легко узнаваемым образам, вы сможете быстро и легко находить нужные приложения на своем устройстве, сохраняя при этом стиль и гармонию внешнего вида.


Информация о модах

Полный/Исправленный

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Скачать Black Pie - Icon Pack v5.2 MOD APK

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Скачать Black Pie - Icon Pack 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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