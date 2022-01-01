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Layers Icon Pack

Layers Icon Pack 11.0

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Версия:
11.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
3volve
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
461
Скриншоты
Описание

Layers Icon Pack - это идеальное приложение для тех, кто стремится придать своему телефону уникальный и стильный вид. Разработанное с огромным разнообразием красивых пакетов значков, оно предлагает пользователю широкий выбор уникальных стилей и дизайнов. Простота использования приложения делает процесс персонализации интерфейса быстрым и приятным. Благодаря ежедневному обновлению новых иконок, пользователи могут быть уверены, что всегда найдут что-то новое и интересное для своего устройства. Этот инструмент станет незаменимым помощником для тех, кто ценит эстетику и индивидуальность своего мобильного телефона.


С помощью этой программы вы сможете придать своему устройству новую жизнь, добавив красочные и стильные значки, которые подчеркнут вашу индивидуальность и уникальный вкус. Это приложение не только обеспечивает широкий выбор значков, но и предоставляет доступ к обширной коллекции обоев, чтобы ваш экран всегда выглядел свежо и привлекательно. Независимо от ваших предпочтений и настроения, Layers Icon Pack предлагает множество вариантов, чтобы каждый пользователь мог создать интерфейс, который соответствует его стилю и вкусу.


С Layers Icon Pack ваш телефон станет не просто устройством, а настоящим произведением искусства. Благодаря широкому выбору пакетов значков и ежедневному обновлению новых иконок, у вас всегда будет возможность экспериментировать с дизайном и создавать уникальный интерфейс, который отражает вашу индивидуальность. Это приложение привлекает своей простотой использования и огромным потенциалом для творчества, делая его неотъемлемой частью арсенала любого ценителя красоты и стиля.



Информация о модах

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Скачать Layers Icon Pack 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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