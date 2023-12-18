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Pocket ZONE (Мод, Много денег)

Pocket ZONE (Мод, Много денег) 1.130

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14
Скачать (73 Мб)
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Версия:
1.130
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Moon Tean Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 129

Pocket ZONE - новый захватывающий проект от Moon Tean Studio, продолжающий традицию приключенческих игр в постапокалиптических мирах. В этот раз игроков ожидает захватывающая игровая вселенная, напоминающая известную всем франшизу "Сталкер", а также возможность совместной игры в кооперативном режиме. Разработчики постарались создать огромный и живой игровой мир, который постоянно меняется и развивается.


Игрокам будут доступны десятки видов оружия, сотни предметов экипировки и множество ценных ресурсов, которые можно найти в огромных количествах. Выбор, сложность и нелинейность игры будут радовать фанатов, а также будут представлены новые и уникальные игровые элементы, которые ранее не встречались в проектах от этой студии. Все это сделает Pocket ZONE идеальным развлечением для всех поклонников приключенческих игр.


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Скачать Pocket ZONE (Мод, Много денег) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Pocket ZONE (Мод, Много денег)


Комментарии (13)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 апреля 2024 00:03
Killed inside, спасибо за отзыв!!
0
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Killed inside
Killed inside 4 апреля 2024 21:12
Я вас люблю! Спасибо за мод!
+1
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Вез
Вез 13 января 2024 20:39
Привет. Спасибо за файл. Когда обновят?)))
0
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RyMax
RyMax 17 октября 2023 14:02
А че, как работает? захожу в премшоп, нажимаю на покупку и 0 реакции
+1
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Kai
Kai 12 сентября 2023 20:42
А мод роботоет просто как получить рубли и евро
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 августа 2023 00:08
Серж,
спасибо за отзыв
+2
Ответить
Серж
Серж 28 августа 2023 09:15
Работает. Покупка евро и рублей бесплатная, а на них уже покупай что надо.
0
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Данила
Данила 11 августа 2023 13:06
Господа, а мод работает на данный момент?
+3
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Гость Владимир
Гость Владимир 3 августа 2023 00:37
А онлайн работает?
-6
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Kridus
Kridus 4 июня 2023 17:45
Не работает
+5
Ответить
1 2