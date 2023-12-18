Pocket ZONE - новый захватывающий проект от Moon Tean Studio, продолжающий традицию приключенческих игр в постапокалиптических мирах. В этот раз игроков ожидает захватывающая игровая вселенная, напоминающая известную всем франшизу "Сталкер", а также возможность совместной игры в кооперативном режиме. Разработчики постарались создать огромный и живой игровой мир, который постоянно меняется и развивается.





Игрокам будут доступны десятки видов оружия, сотни предметов экипировки и множество ценных ресурсов, которые можно найти в огромных количествах. Выбор, сложность и нелинейность игры будут радовать фанатов, а также будут представлены новые и уникальные игровые элементы, которые ранее не встречались в проектах от этой студии. Все это сделает Pocket ZONE идеальным развлечением для всех поклонников приключенческих игр.