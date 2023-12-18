Pocket ZONE (Мод, Много денег) 1.130
Pocket ZONE - новый захватывающий проект от Moon Tean Studio, продолжающий традицию приключенческих игр в постапокалиптических мирах. В этот раз игроков ожидает захватывающая игровая вселенная, напоминающая известную всем франшизу "Сталкер", а также возможность совместной игры в кооперативном режиме. Разработчики постарались создать огромный и живой игровой мир, который постоянно меняется и развивается.
Игрокам будут доступны десятки видов оружия, сотни предметов экипировки и множество ценных ресурсов, которые можно найти в огромных количествах. Выбор, сложность и нелинейность игры будут радовать фанатов, а также будут представлены новые и уникальные игровые элементы, которые ранее не встречались в проектах от этой студии. Все это сделает Pocket ZONE идеальным развлечением для всех поклонников приключенческих игр.
Бесплатные покупки за реальные деньги.
Скачать Pocket ZONE (Мод, Много денег) 1.130 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство