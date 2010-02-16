MY HERO ULTRA IMPACT (Мод меню) 3.0.1
MY HERO ULTRA IMPACT - захватывающая приключенческая игра, основанная на популярном анимационном фильме. Эта игра предлагает игрокам возможность погрузиться в мир супергероев, испытывая драматические моменты и развивая свои боевые навыки.
В MY HERO ULTRA IMPACT вы становитесь тренером могучих воинов и участвуете в захватывающих битвах на больших аренах. История игры разворачивается в академии героев, где студенты обладают уникальными способностями и характеристиками.
Главному герою, Деку, не повезло иметь мощные способности, как у других студентов, и ему приходится много работать, чтобы достичь успеха. Вы поможете своему персонажу развивать базовые навыки, получая опыт и открывая новые приключения.
Игровой процесс в MY HERO ULTRA IMPACT строится на увлекательных деталях, подобных тем, что представлены в фильме. Вы будете подготавливать своего персонажа к боям, вооружая его и использовая различные приемы и навыки для победы.
Управление персонажем в игре простое и интуитивно понятное, но позволяет игрокам продемонстрировать свои навыки в сражениях. Игра предоставляет разнообразные предметы и атаки, которые помогут вам одолеть врагов и завоевать победу на аренах академии героев.
МОД 1
>Множитель урона
>Множитель защиты
>Множитель скорости
>Убийство одним ударом
>Всегда критические удары >
Улучшенная совместимость с Android. Мод МОЖЕТ работать в средах, в которых оригинальный apk не работает.
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- УРОН МНОЖЕСТВЕННЫЙ
- ЗАЩИТА МНОГОКРАТНАЯ
Скачать MY HERO ULTRA IMPACT (Мод меню) 3.0.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство