MY HERO ULTRA IMPACT - захватывающая приключенческая игра, основанная на популярном анимационном фильме. Эта игра предлагает игрокам возможность погрузиться в мир супергероев, испытывая драматические моменты и развивая свои боевые навыки.





В MY HERO ULTRA IMPACT вы становитесь тренером могучих воинов и участвуете в захватывающих битвах на больших аренах. История игры разворачивается в академии героев, где студенты обладают уникальными способностями и характеристиками.





Главному герою, Деку, не повезло иметь мощные способности, как у других студентов, и ему приходится много работать, чтобы достичь успеха. Вы поможете своему персонажу развивать базовые навыки, получая опыт и открывая новые приключения.





Игровой процесс в MY HERO ULTRA IMPACT строится на увлекательных деталях, подобных тем, что представлены в фильме. Вы будете подготавливать своего персонажа к боям, вооружая его и использовая различные приемы и навыки для победы.





Управление персонажем в игре простое и интуитивно понятное, но позволяет игрокам продемонстрировать свои навыки в сражениях. Игра предоставляет разнообразные предметы и атаки, которые помогут вам одолеть врагов и завоевать победу на аренах академии героев.