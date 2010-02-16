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MY HERO ULTRA IMPACT (Мод меню)

MY HERO ULTRA IMPACT (Мод меню) 3.0.1

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Bandai Namco Entertainment Inc.
Версия:
3.0.1
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
id приложения:
com.bandainamcoent.hiroacawwus
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
977

MY HERO ULTRA IMPACT - захватывающая приключенческая игра, основанная на популярном анимационном фильме. Эта игра предлагает игрокам возможность погрузиться в мир супергероев, испытывая драматические моменты и развивая свои боевые навыки.


В MY HERO ULTRA IMPACT вы становитесь тренером могучих воинов и участвуете в захватывающих битвах на больших аренах. История игры разворачивается в академии героев, где студенты обладают уникальными способностями и характеристиками.


Главному герою, Деку, не повезло иметь мощные способности, как у других студентов, и ему приходится много работать, чтобы достичь успеха. Вы поможете своему персонажу развивать базовые навыки, получая опыт и открывая новые приключения.


Игровой процесс в MY HERO ULTRA IMPACT строится на увлекательных деталях, подобных тем, что представлены в фильме. Вы будете подготавливать своего персонажа к боям, вооружая его и использовая различные приемы и навыки для победы.


Управление персонажем в игре простое и интуитивно понятное, но позволяет игрокам продемонстрировать свои навыки в сражениях. Игра предоставляет разнообразные предметы и атаки, которые помогут вам одолеть врагов и завоевать победу на аренах академии героев.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

>Множитель урона
>Множитель защиты
>Множитель скорости
>Убийство одним ударом
>Всегда критические удары >
Улучшенная совместимость с Android. Мод МОЖЕТ работать в средах, в которых оригинальный apk не работает.


МОД 2


  • МОД МЕНЮ
  • УРОН МНОЖЕСТВЕННЫЙ
  • ЗАЩИТА МНОГОКРАТНАЯ
 Теги темы: Мод меню

Скачать MY HERO ULTRA IMPACT (Мод меню) 3.0.1 взлом

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Скачать MY HERO ULTRA IMPACT (Мод меню) Ссылка 2

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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