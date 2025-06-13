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Blacksmith of the Sand Kingdom (Мод меню)

Blacksmith of the Sand Kingdom (Мод меню) 1.16g

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Версия:
1.16g
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
794
Скриншоты
Описание

Испытайте приключения своей мечты с Blacksmith of the Sand Kingdom, пошаговым ролевым проектом от создателей The Battle for Wesnoth. Создайте потрясающую кампанию с этой уникальной побочной историей и эпическими сражениями.


Все, что вам нужно сделать, это взять свой меч и начать играть! Создайте свое собственное приключение в этой легко доступной мультиплатформенной игре и наслаждайтесь часами захватывающих развлечений. От создателей The Battle for Wesnoth, испытайте новое приключение в этом пошаговом ролевом проекте от создателей The Guild 3 и Anno 2205. Станьте кузнецом в уникальном мире, окунитесь в удивительную историю!


Информация о модах

Меню модов

> Режим бога

> Множитель урона

> Множитель защиты

> Обман валюты (огромное количество. Включено по умолчанию)

> Платный Apk бесплатно

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Blacksmith of the Sand Kingdom (Мод меню) v1.16g MOD APK

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Скачать Blacksmith of the Sand Kingdom (Мод меню) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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