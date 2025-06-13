Blacksmith of the Sand Kingdom (Мод меню) 1.16g
Испытайте приключения своей мечты с Blacksmith of the Sand Kingdom, пошаговым ролевым проектом от создателей The Battle for Wesnoth. Создайте потрясающую кампанию с этой уникальной побочной историей и эпическими сражениями.
Все, что вам нужно сделать, это взять свой меч и начать играть! Создайте свое собственное приключение в этой легко доступной мультиплатформенной игре и наслаждайтесь часами захватывающих развлечений. От создателей The Battle for Wesnoth, испытайте новое приключение в этом пошаговом ролевом проекте от создателей The Guild 3 и Anno 2205. Станьте кузнецом в уникальном мире, окунитесь в удивительную историю!
Меню модов
> Режим бога
> Множитель урона
> Множитель защиты
> Обман валюты (огромное количество. Включено по умолчанию)
> Платный Apk бесплатно
Скачать Blacksmith of the Sand Kingdom (Мод меню) v1.16g MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.