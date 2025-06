Описание

Испытайте приключения своей мечты с Blacksmith of the Sand Kingdom, пошаговым ролевым проектом от создателей The Battle for Wesnoth. Создайте потрясающую кампанию с этой уникальной побочной историей и эпическими сражениями.





Все, что вам нужно сделать, это взять свой меч и начать играть! Создайте свое собственное приключение в этой легко доступной мультиплатформенной игре и наслаждайтесь часами захватывающих развлечений. От создателей The Battle for Wesnoth, испытайте новое приключение в этом пошаговом ролевом проекте от создателей The Guild 3 и Anno 2205. Станьте кузнецом в уникальном мире, окунитесь в удивительную историю!