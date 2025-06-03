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Прозрачные часы и погода Pro (Мод, Premium)

Прозрачные часы и погода Pro (Мод, Premium) 8.33.3

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Версия:
8.33.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MACHAPP Software Ltd
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Сегодня, 18:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 186
Скриншоты
Описание

Прозрачные часы Weather Pro - это впечатляющее приложение для прогноза погоды, которое предоставляет очень точные результаты. Оно является современным погодным приложением, которое позволяет пользователям просматривать прогнозы для множества населенных пунктов одновременно. Это приложение постоянно совершенствуется и обновляется с новыми впечатляющими функциями предупреждений, чтобы помочь вам быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. 


Приложение предоставляет местные прогнозы погоды с высокой точностью. Пользователи могут выбрать местоположение, для которого они хотят получить прогноз, и приложение мгновенно предоставит информацию о погоде для этой локации. Оно также обеспечивает точное позиционирование для удобной навигации и точных результатов. Если вам нужно следить за несколькими разными местами, приложение также легко справляется с этой задачей и предоставляет точные и актуальные прогнозы для каждой из них.




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум

Скачать Прозрачные часы и погода Pro (Мод, Premium) v8.33.3 MOD APK

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Скачать Прозрачные часы и погода Pro (Мод, Premium) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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