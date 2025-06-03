Прозрачные часы и погода Pro (Мод, Premium) 8.33.3
Прозрачные часы Weather Pro - это впечатляющее приложение для прогноза погоды, которое предоставляет очень точные результаты. Оно является современным погодным приложением, которое позволяет пользователям просматривать прогнозы для множества населенных пунктов одновременно. Это приложение постоянно совершенствуется и обновляется с новыми впечатляющими функциями предупреждений, чтобы помочь вам быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.
Приложение предоставляет местные прогнозы погоды с высокой точностью. Пользователи могут выбрать местоположение, для которого они хотят получить прогноз, и приложение мгновенно предоставит информацию о погоде для этой локации. Оно также обеспечивает точное позиционирование для удобной навигации и точных результатов. Если вам нужно следить за несколькими разными местами, приложение также легко справляется с этой задачей и предоставляет точные и актуальные прогнозы для каждой из них.
Премиум разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.