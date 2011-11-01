Описание

Виджеты iOS 15 — Цветные виджеты содержат различные виджеты разных жанров и настраиваются по многим параметрам. Вы разблокируете дополнительные функции виджета, которые пригодятся вам в жизни и работе.





В виджетах iOS 15 — Color Widgets пользователи могут найти полезную функцию для настройки полезных виджетов и добавления нужных. Виджеты всегда являются незаменимыми компонентами при использовании некоторых функций на главном экране. В то же время с этими элементами виджета вы увидите изменение экрана устройства при появлении новых вещей.





Первая функция, которую вы не должны пропустить в виджетах iOS 15 — Color Widgets, — это то, что вы можете легко настраивать виджеты, которые у вас есть, с помощью различных элементов. В частности, эти виджеты будут иметь маленькие, средние, большие и изменяемые элементы, такие как текст, контент, темы и многие другие элементы. Таким образом, вы можете добавить множество различных вариантов виджета на главный экран.