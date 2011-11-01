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Виджеты iOS 15 - Color Widgets (Мод, Premium Unlocked)

Виджеты iOS 15 - Color Widgets (Мод, Premium Unlocked) 1.11.11

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Версия:
1.11.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 194
Скриншоты
Описание

Виджеты iOS 15 — Цветные виджеты содержат различные виджеты разных жанров и настраиваются по многим параметрам. Вы разблокируете дополнительные функции виджета, которые пригодятся вам в жизни и работе.


В виджетах iOS 15 — Color Widgets пользователи могут найти полезную функцию для настройки полезных виджетов и добавления нужных. Виджеты всегда являются незаменимыми компонентами при использовании некоторых функций на главном экране. В то же время с этими элементами виджета вы увидите изменение экрана устройства при появлении новых вещей.


Первая функция, которую вы не должны пропустить в виджетах iOS 15 — Color Widgets, — это то, что вы можете легко настраивать виджеты, которые у вас есть, с помощью различных элементов. В частности, эти виджеты будут иметь маленькие, средние, большие и изменяемые элементы, такие как текст, контент, темы и многие другие элементы. Таким образом, вы можете добавить множество различных вариантов виджета на главный экран.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

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Скачать Виджеты iOS 15 - Color Widgets (Мод, Premium Unlocked) 22 МБ Ссылка 2 22 МБ

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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