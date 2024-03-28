Survivor In Rainbow Monster (Мод, Много золота) - ваши чувства будут на пределе, когда вы превратитесь в зоркого сборщика информации, полностью осведомленного о своем окружении и ограниченных доступных ресурсах. Вам нужно будет следить за другими детьми, которые хотят украсть вашу еду, и столкнуться с реальными угрозами, скрывающимися в каждом углу, включая ночные кошмары.





В Survivor In Rainbow Monster вы одни в жутком парке развлечений — без родителей, без друзей, без взрослых. Единственное, что останется после наступления темноты, это вы и другие похищенные дети, которые должны работать вместе, чтобы найти подсказки о местонахождении ваших родителей. Игра полна захватывающих приключений и острых ощущений!