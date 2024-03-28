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Survivor In Rainbow Monster (Мод, Много золота)

Survivor In Rainbow Monster (Мод, Много золота) 1.4.7

69
14
Скачать (80 Мб)
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Версия:
1.4.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Great Arcade Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 704

Survivor In Rainbow Monster (Мод, Много золота) - ваши чувства будут на пределе, когда вы превратитесь в зоркого сборщика информации, полностью осведомленного о своем окружении и ограниченных доступных ресурсах. Вам нужно будет следить за другими детьми, которые хотят украсть вашу еду, и столкнуться с реальными угрозами, скрывающимися в каждом углу, включая ночные кошмары.


В Survivor In Rainbow Monster вы одни в жутком парке развлечений — без родителей, без друзей, без взрослых. Единственное, что останется после наступления темноты, это вы и другие похищенные дети, которые должны работать вместе, чтобы найти подсказки о местонахождении ваших родителей. Игра полна захватывающих приключений и острых ощущений!


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Неограниченное количество монет

– Неограниченное количество драгоценных камней

– Разблокируйте скины

– Разблокированы все навыки

– Никакой рекламы

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Скачать Survivor In Rainbow Monster (Мод, Много золота) 1.4.7 взлом

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Скачать Survivor In Rainbow Monster (Мод, Много золота) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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