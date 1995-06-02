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Little Big Snake (Мод, Unlocked/без рекламы)

Little Big Snake (Мод, Unlocked/без рекламы) 2.6.95

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Версия:
2.6.95
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LittleBIGsnake
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 276
Скриншоты
Описание

Решите головоломку с Little Big Snake, игрой, в которой игроки управляют хищной змеей и противостоят другим игрокам. Интерес:Little Big Snake — это игра, в которой игроки управляют хищной змеей и противостоят другим игрокам, чтобы стать победителем. Вы можете выбрать режим, который, по вашему мнению, подходит для игры, и координировать свои действия с другими игроками, чтобы выиграть игру.


В то же время вы также можете разблокировать множество новых элементов и получить новый игровой опыт. Освежите свои навыки с этим мобильным приложением-головоломкой у вас на ладони — это головоломка, которая доставит вам больше, чем часы удовольствия!


Little Big Snake - В мире Амброзии царила гармония и спокойствие, все были счастливы и ели до сыта, но в какой-то момент пришёл ядовитый кустарник. Нектар которым питались все жители этого мира начал кончаться и на всех больше не хватало, обитатели начали есть друг друга. Некоторые решили свергнуть Короля, но беда в том что его давно никто не видел, поговаривают что он уже давно перебрался на небеса и наблюдает от туда. Может если съесть больше нектара можно стать большим змеем и суметь добраться туда?


Информация о модах
  •  В игре-ViP включен
  • Вид с дрона



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 Теги темы: Без рекламы, Unlocked

Скачать Little Big Snake (Мод, Unlocked/без рекламы) v2.6.95 MOD APK

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Скачать Little Big Snake (Мод, Unlocked/без рекламы) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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