Описание

Решите головоломку с Little Big Snake, игрой, в которой игроки управляют хищной змеей и противостоят другим игрокам. Интерес:Little Big Snake — это игра, в которой игроки управляют хищной змеей и противостоят другим игрокам, чтобы стать победителем. Вы можете выбрать режим, который, по вашему мнению, подходит для игры, и координировать свои действия с другими игроками, чтобы выиграть игру.





В то же время вы также можете разблокировать множество новых элементов и получить новый игровой опыт. Освежите свои навыки с этим мобильным приложением-головоломкой у вас на ладони — это головоломка, которая доставит вам больше, чем часы удовольствия!





Little Big Snake - В мире Амброзии царила гармония и спокойствие, все были счастливы и ели до сыта, но в какой-то момент пришёл ядовитый кустарник. Нектар которым питались все жители этого мира начал кончаться и на всех больше не хватало, обитатели начали есть друг друга. Некоторые решили свергнуть Короля, но беда в том что его давно никто не видел, поговаривают что он уже давно перебрался на небеса и наблюдает от туда. Может если съесть больше нектара можно стать большим змеем и суметь добраться туда?