LittleMan Remake (18+) 0.50
Короткая сюжетная линия с мрачной палитрой и откровенным содержанием
Версия:
0.50
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 851 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84 063
Описание
LittleMan Remake (18+) - Нарисованный от руки визуальный роман с короткой сюжетной линией и сильным содержанием. «LittleMan Remake» — самая откровенная игра в своем жанре, а ее мрачная палитра не оставит равнодушным никого. Играйте в эту игру с рейтингом 18+, если вам не нравятся счастливые концовки. Здесь не будет счастливой жизни!
Автор романа хочет побудить людей задуматься об этом ребенке, а не просто принять его как факт. Игроку будет предложено выбрать один из трех вариантов, где исход ведет к разным путям на протяжении всей истории.
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