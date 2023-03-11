android-1.ru / Игры / Эротические игры / LittleMan Remake (18+)
LittleMan Remake (18+)

LittleMan Remake (18+) 0.50

Короткая сюжетная линия с мрачной палитрой и откровенным содержанием
37
6
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.50
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 851 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84 063
Скриншоты
Описание

LittleMan Remake (18+) - Нарисованный от руки визуальный роман с короткой сюжетной линией и сильным содержанием. «LittleMan Remake» — самая откровенная игра в своем жанре, а ее мрачная палитра не оставит равнодушным никого. Играйте в эту игру с рейтингом 18+, если вам не нравятся счастливые концовки. Здесь не будет счастливой жизни!


Автор романа хочет побудить людей задуматься об этом ребенке, а не просто принять его как факт. Игроку будет предложено выбрать один из трех вариантов, где исход ведет к разным путям на протяжении всей истории.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать LittleMan Remake (18+) v0.50 MOD APK

Скачать LittleMan Remake (18+) 851 Мб Ссылка 2 851 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии LittleMan Remake (18+)
Version 0.46 Version 0.47 Version 0.47 Version 0.48 Version 0.49 Version 0.49.5 Version TG 0.49.5 Version TG 0.49 Version TG 0.48 Version TG 0.47


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
MIST (18+)
MIST (18+)
Version: 1.0.3
High School Of Succubus (18+)
High School Of Succubus (18+)
Version: 1.75
Take Over (18+)
Take Over (18+)
Version: 0.81
Hail Dicktator (18+)
Hail Dicktator (18+)
Version: 0.75.1
Intertwined (18+)
Intertwined (18+)
Version: 0.13.2
Dungeon Slaves (18+)
Dungeon Slaves (18+)
Version: 0.73
Interns Of Ecstasy Island (18+)
Interns Of Ecstasy Island (18+)
Version: 0.342
Street Kings: The Big Game (18+)
Street Kings: The Big Game (18+)
Version: 1.0

Отзывы о LittleMan Remake (18+)


Комментарии (6)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Fan
Fan 14 декабря 2023 12:25
У меня игра вылетает во время танца с Celeste. Что делать?
-1
Ответить
Рик
Рик 1 июля 2023 20:25
Подскажите код галереи версии 0.32
+7
Ответить
Not anyone
Not anyone 1 июля 2023 16:52
Как найти леонару из-за не её я не могу продолжить играть с другими персонажими?
0
Ответить
Anon
Anon 29 июня 2023 22:40
На русском нету
0
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 11 марта 2023 23:41
Аноним228, 50/50)
+12
Ответить
Аноним228
Аноним228 11 марта 2023 21:18
На русском?
-5
Ответить