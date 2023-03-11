Описание

LittleMan Remake (18+) - Нарисованный от руки визуальный роман с короткой сюжетной линией и сильным содержанием. «LittleMan Remake» — самая откровенная игра в своем жанре, а ее мрачная палитра не оставит равнодушным никого. Играйте в эту игру с рейтингом 18+, если вам не нравятся счастливые концовки. Здесь не будет счастливой жизни!





Автор романа хочет побудить людей задуматься об этом ребенке, а не просто принять его как факт. Игроку будет предложено выбрать один из трех вариантов, где исход ведет к разным путям на протяжении всей истории.