Whats Web - это удобное расширение для WhatsApp, которое помогает увеличить продуктивность пользователей, позволяя им взаимодействовать с приложением с несколькими учетными записями одновременно. Это приложение также предоставляет дополнительные функции для более удобного управления чатами и другими действиями в WhatsApp, особенно в оживленных групповых чатах. Одной из ключевых функций Whats Web является возможность использовать две разные учетные записи WhatsApp на одном устройстве.





Это достигается путем сканирования QR-кода WhatsApp Web. Таким образом, пользователи могут одновременно управлять двумя отдельными учетными записями, не выходя из одного устройства. Это удобно для тех, кто хочет отслеживать сообщения с разных аккаунтов, не переключаясь между ними и не выполняя повторный вход. Пользователи также могут настроить, как они хотят использовать две учетные записи и выполнять операции в соответствии со своими предпочтениями. Это позволяет более гибко управлять своими чатами и обеспечивает более эффективное взаимодействие в WhatsApp.







