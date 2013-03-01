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Whats Web for WA (Мод, Unlocked)

Whats Web for WA (Мод, Unlocked) 2.0.4

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZipoApps
Версия:
2.0.4
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
id приложения:
com.softinit.iquitos.whatsweb
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 531

Whats Web - это удобное расширение для WhatsApp, которое помогает увеличить продуктивность пользователей, позволяя им взаимодействовать с приложением с несколькими учетными записями одновременно. Это приложение также предоставляет дополнительные функции для более удобного управления чатами и другими действиями в WhatsApp, особенно в оживленных групповых чатах. Одной из ключевых функций Whats Web является возможность использовать две разные учетные записи WhatsApp на одном устройстве.


Это достигается путем сканирования QR-кода WhatsApp Web. Таким образом, пользователи могут одновременно управлять двумя отдельными учетными записями, не выходя из одного устройства. Это удобно для тех, кто хочет отслеживать сообщения с разных аккаунтов, не переключаясь между ними и не выполняя повторный вход. Пользователи также могут настроить, как они хотят использовать две учетные записи и выполнять операции в соответствии со своими предпочтениями. Это позволяет более гибко управлять своими чатами и обеспечивает более эффективное взаимодействие в WhatsApp.




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Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Whats Web for WA (Мод, Unlocked) 2.0.4 взлом

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9 Мб
Ссылка 2
9 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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