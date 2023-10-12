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Sticker Maker for Whatsapp (Мод, Unlocked)

Sticker Maker for Whatsapp (Мод, Unlocked) 1.1.2.3

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Версия:
1.1.2.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Lyrebird Studio
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
809

Sticker Maker для WhatsApp - это удивительное приложение, которое призвано разнообразить вашу коммуникацию в WhatsApp и добавить нотку творчества в ваши чаты. В последнее время пользователи WhatsApp выразили обеспокоенность ограниченным разнообразием стикеров, доступных в магазине, что может делать чаты менее интересными. Sticker Maker для WhatsApp приходит на помощь, предоставляя вам возможность легко создавать собственные стикеры согласно вашим предпочтениям и творческим идеям.


С помощью этого приложения вы сможете выразить себя через уникальные стикеры, которые вы создадите самостоятельно. Вы можете загрузить собственные изображения, обрезать их, добавить текст, эмоции и различные элементы дизайна, чтобы сделать стикеры уникальными и забавными. После создания стикеров вы сможете добавить их в WhatsApp и использовать в своих чатах, делая общение более ярким и интересным.


Sticker Maker для WhatsApp - это отличный способ добавить немного творчества и индивидуальности в ваши разговоры, а также поделиться своими уникальными стикерами с друзьями и близкими. Это приложение поможет вам создать стикеры, которые настоящим образом отражают вашу личность и чувство юмора.


Скриншоты

Информация о модах

Pro разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sticker Maker for Whatsapp (Мод, Unlocked) 1.1.2.3 взлом

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Скачать Sticker Maker for Whatsapp (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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