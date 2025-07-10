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Aptitude Test and Preparation (Мод, Без рекламы)

Aptitude Test and Preparation (Мод, Без рекламы) v7.11

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Версия:
7.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nithra
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Сегодня, 19:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
476
Описание

Aptitude Test and Preparation обещает интересное и полезное времяпрепровождение для пользователей. Игра-викторина, предлагающая сложные вопросы и задания, направленные на развитие умственных способностей и логического мышления, может быть отличным способом не только провести время с удовольствием, но и улучшить свои навыки и знания.


Способность принимать вызовы и решать сложные задачи может быть важным качеством в современном мире, поэтому использование данного приложения для тренировки умственных способностей и реакции может быть полезным для личностного роста и развития.


Если вы стремитесь к развитию своих навыков и знаний, улучшению мышления и аналитических способностей, то "Aptitude Test and Preparation" может стать отличным инструментом для достижения ваших целей и улучшения качества вашей жизни.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Aptitude Test and Preparation (Мод, Без рекламы) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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