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Pepi Hospital (Unlocked)

Pepi Hospital (Unlocked) 2.0.2

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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Pepi Play
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 415

Pepi Hospital — это захватывающая игра про доктора, которая предлагает вам уникальный опыт управления многопрофильной больницей. В этой игре вы будете заботиться о пациентах и брать на себя ответственность за их благополучие.


Игра предлагает разнообразные медицинские случаи и ситуации, с которыми вам придется столкнуться. Вы будете проводить диагностику, лечить различные заболевания и травмы, а также общаться с пациентами и их родственниками. Ваша задача — обеспечить качественную медицинскую помощь и удовлетворить потребности всех пациентов.


Игра не только информативна, но и приятна в игровом процессе. Вы сможете исследовать различные отделения больницы, взаимодействовать с разнообразными персонажами и расширять свои навыки и возможности. Вас ждут увлекательные миссии, задания и даже мини-игры, которые добавят разнообразия и интереса к игровому опыту. Pepi Hospital Mod Apk предлагает уникальную комбинацию образовательного и развлекательного контента, и может быть отличной игрой для всех, кто интересуется медициной и желает получить увлекательный опыт работы в больнице.


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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Без рекламы, Для детей

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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