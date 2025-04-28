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SPACECORPS XXX (18+)

SPACECORPS XXX (18+) 2.9.1

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Версия:
2.9.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:54
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 253
Скриншоты
Описание

SPACECORPS XXX (18+) - исследуйте вселенную и раскройте ее секреты! Добро пожаловать в SpaceCorps и военный корабль США «Меркурий», где вы будете выполнять сложные задания и встречаться с кучей великолепных инопланетян, сексуальных киборгов и хищных милф.


Готовы воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии в космосе? Вы играете за наивного молодого батрака с Ганимеда, которого отправляют в захватывающую (и похабную) галактику, когда вас призывают в космический корпус. Проверьте свои навыки в этом захватывающем научно-фантастическом приключении!


Раскройте все секреты, которые может предложить открытый космос, играя за широко раскрытого батрака. Завязывайте отношения с красивыми инопланетянами, сексуальными киборгами и хищными милфами, прокладывая себе путь через захватывающее научно-фантастическое приключение SpaceCorps.


Информация о модах

v2.7.4

Это не самое большое обновление, но я им очень доволен — много взаимодействий между персонажами, отличный саундтрек и довольно горячие графические сцены.
Если вы уже играли в версию v2.7.3, всё новое содержание — это сцена «Душ с Фатимой» [f/m], которая стала довольно откровенной!
Чистым m/m-игрокам стоит обратить внимание на отдельный мини-комикс Pendragon Files.
А для любителей пришельцев в октябре выйдет завершение Xenobiology101 (уже активно в разработке — просто пока не готово для выпуска в этом месяце!).

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Скачать SPACECORPS XXX (18+) v2.9.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о SPACECORPS XXX (18+)


Комментарии (1)
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Гость Сергей
Гость Сергей 8 июня 2023 21:26
Дырявый сайт из5 не одна игра не работает. А эта даже не устанавливается.
+1
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