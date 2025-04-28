SPACECORPS XXX (18+) 2.9.1
SPACECORPS XXX (18+) - исследуйте вселенную и раскройте ее секреты! Добро пожаловать в SpaceCorps и военный корабль США «Меркурий», где вы будете выполнять сложные задания и встречаться с кучей великолепных инопланетян, сексуальных киборгов и хищных милф.
Готовы воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии в космосе? Вы играете за наивного молодого батрака с Ганимеда, которого отправляют в захватывающую (и похабную) галактику, когда вас призывают в космический корпус. Проверьте свои навыки в этом захватывающем научно-фантастическом приключении!
Раскройте все секреты, которые может предложить открытый космос, играя за широко раскрытого батрака. Завязывайте отношения с красивыми инопланетянами, сексуальными киборгами и хищными милфами, прокладывая себе путь через захватывающее научно-фантастическое приключение SpaceCorps.
v2.7.4
Это не самое большое обновление, но я им очень доволен — много взаимодействий между персонажами, отличный саундтрек и довольно горячие графические сцены.
Если вы уже играли в версию v2.7.3, всё новое содержание — это сцена «Душ с Фатимой» [f/m], которая стала довольно откровенной!
Чистым m/m-игрокам стоит обратить внимание на отдельный мини-комикс Pendragon Files.
А для любителей пришельцев в октябре выйдет завершение Xenobiology101 (уже активно в разработке — просто пока не готово для выпуска в этом месяце!).
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.