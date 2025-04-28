Описание

SPACECORPS XXX (18+) - исследуйте вселенную и раскройте ее секреты! Добро пожаловать в SpaceCorps и военный корабль США «Меркурий», где вы будете выполнять сложные задания и встречаться с кучей великолепных инопланетян, сексуальных киборгов и хищных милф.





Готовы воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии в космосе? Вы играете за наивного молодого батрака с Ганимеда, которого отправляют в захватывающую (и похабную) галактику, когда вас призывают в космический корпус. Проверьте свои навыки в этом захватывающем научно-фантастическом приключении!





Раскройте все секреты, которые может предложить открытый космос, играя за широко раскрытого батрака. Завязывайте отношения с красивыми инопланетянами, сексуальными киборгами и хищными милфами, прокладывая себе путь через захватывающее научно-фантастическое приключение SpaceCorps.