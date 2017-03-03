android-1.ru / Игры / Обучающие / StoryShots: Book Summaries (Мод, Unlocked)
StoryShots: Book Summaries (Мод, Unlocked)

StoryShots: Book Summaries (Мод, Unlocked) 2.9.83

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.9.83
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Parsida AB
Категория:
Обучающие / Программы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
641
Скриншоты
Описание

StoryShots Mod APK - это приложение, которое открывает пользователю доступ ко всем книгам, написанным известными авторами, абсолютно бесплатно. Оно предлагает широкий выбор визуальных и аудиокниг, позволяя наслаждаться чтением или прослушиванием в свободное время. Благодаря разнообразию книг и форматов, каждый пользователь найдет что-то по своему вкусу. Кроме того, приложение обладает обширными настройками, позволяя пользователям настраивать его под свои предпочтения и создавать оптимальное чтение.


Данная программа - это удобный инструмент для чтения и прослушивания книг от известных авторов абсолютно бесплатно. Благодаря широкому выбору визуальных и аудиокниг пользователи могут наслаждаться литературой в любое время и в любом месте. Кроме того, приложение предлагает множество настроек, что позволяет каждому пользователю настроить его под свои предпочтения и получить максимум удовольствия от чтения.


StoryShots Mod APK - это идеальное решение для тех, кто хочет погрузиться в мир книг, не тратя дополнительные средства. Благодаря бесплатному доступу ко всем книгам известных авторов и разнообразию форматов, приложение становится незаменимым помощником для всех любителей чтения и аудиокниг. Кроме того, широкие настройки позволяют пользователям настроить приложение по своему вкусу и получить максимальное удовольствие от чтения.


Информация о модах

ПримечаниеРаботает только вход по электронной почте.

  • Обходной путь автоматического входа в Google:
  • Удалить мод/исходное приложение> Перезагрузить телефон> Установить официальное приложение из PlayStore> Войти через Google> Удалить> Установить мод и войти> Наслаждайтесь!
Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать StoryShots: Book Summaries (Мод, Unlocked) v2.9.83 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать StoryShots: Book Summaries (Мод, Unlocked) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
GIF Maker, Video To GIF (Мод, Unlocked)
GIF Maker, Video To GIF (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.1
4D Launcher -Lively 4D Launche (Мод, Unlocked)
4D Launcher -Lively 4D Launche (Мод, Unlocked)
Version: 2.9
SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы)
SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы)
Version: 24.12.30
Обои Full HD, 4K качества (Мод, Unlocked)
Обои Full HD, 4K качества (Мод, Unlocked)
Version: 3.17.3
Perfect Galaxy Note20 Launcher (Мод, Unlocked)
Perfect Galaxy Note20 Launcher (Мод, Unlocked)
Version: 6.6
Жидкие живые обои (Мод, Unlocked)
Жидкие живые обои (Мод, Unlocked)
Version: 1.6.9
Yasa Pets Hotel (Мод, Бесплатные награды)
Yasa Pets Hotel (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.4
UpNote - Записка, дневник (Мод, Premium Unlocked)
UpNote - Записка, дневник (Мод, Premium Unlocked)
Version: 9.8.1

Отзывы о StoryShots: Book Summaries (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив