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CREX - Cricket Exchange (Мод, Unlocked)

CREX - Cricket Exchange (Мод, Unlocked) 24.06.02

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Версия:
24.06.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cricket Exchange
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
538

Cricket Exchange (CREX) - это популярная карточная игра с бейсбольной тематикой, в которой участвуют известные профессиональные спортсмены. Название игры связано с темой бейсбола (cricket). Эта игра предоставляет интересные функции, такие как изучение информации и достижений профессиональных игроков в бейсбол и взаимодействие с другими игроками. В ней также можно участвовать в уникальных смоделированных матчах с нестандартными ситуациями для более точного анализа игроков. С помощью CREX - Cricket Exchange вы можете смотреть бейсбольные матчи в режиме реального времени и следить за интересными соревнованиями. Вся эта информация доступна непосредственно в главном интерфейсе игры.


Вы можете получать обновления результатов игры в режиме реального времени без необходимости поиска счета или ожидания окончания матча. Вы также можете добавлять статьи в закладки и делиться ими в социальных сетях. Игра CREX - Cricket Exchange предоставляет детальную статистику о профессиональных бейсбольных играх, включая информацию о игроках на разных позициях, таких как бейсболисты и бросающие. Вы также можете узнать о достижениях каждого игрока. Прогноз системы винрейта команд основан на анализе данных и помогает понимать, как команды производятся в играх. Эта игра предоставляет уникальные функции анализа и прогнозирования для ценителей бейсбола.




Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

Скачать CREX - Cricket Exchange (Мод, Unlocked) 24.06.02 взлом

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